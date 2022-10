Chceme robiť to, čomu veríme, že má zmysel

Dnes vediem rozhovor s Mgr. Annou Dvorščákovou a Ing. Ľubomírom Rašim. Obaja kandidujú za poslancov do mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, aj do župných volieb VÚC.

AD: Narodila som sa v Liptovskom Mikuláši a žijem tu celý život. Po skončení Gymnázia M. M. Hodžu som vyštudovala na fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, neskôr som si rozširovala vzdelanie na UCM v Trnave. Roky pôsobím ako učiteľka cudzích jazykov a projektového manažmentu na obchodnej akadémii, posledných 6 rokov som riaditeľkou tejto školy. Žijem so svojou rodinou na Podbrezinách, mám dve deti – Filip je maturant a Nikolka už vysokoškoláčka. S manželom sa venujeme turistike a veľmi radi chodíme na koncerty. Mám úžasné kamarátky, s ktorými sa stretávame nielen na zumbe, ale chodíme spolu do hôr a cestujeme. To je moja psychohygiena.

ĽR: Pochádzam z Liptovského Mikuláša, kde majú korene aj moji rodičia. Po skončení Hotelovej akadémie so zameraním na ekonomiku som vyštudoval Európske záležitosti a regionálny rozvoj na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. Teraz si dopĺňam pedagogické vzdelanie na KU v Ružomberku. Som ženatý, máme dve dcéry. 17-ročná Kristína študuje na Súkromnom tanečnom konzervatóriu v Liptovskom Hrádku, 12-ročná Nella na Evanjelickom gymnáziu J.Tranovského v Liptovskom Mikuláši. Riadim vlastnú obchodnú spoločnosť zameranú na kultúru a marketing. V kultúre sa angažujem aj priamo, ako aktívny člen divadelných a hudobných projektov. Venujem sa aj výchove žiakov na školskom internáte v Liptovskom Mikuláši.

Obidvaja máte náročné povolanie na čas. Dokážete sa popri svojej práci naplno venovať aj povinnostiam poslanca MSZ a VÚC?

AD: Svoju prácu mám veľmi rada a cítim sa v nej ako ryba vo vode. Práve ona ma pripravila na mnohé úlohy, ktoré vyplývajú z povinnosti poslankyne. Mám skúsenosti s verejným obstarávaním, tvorbou a schvaľovaním projektov, dokážem sa orientovať v ekonomických a právnych otázkach. Základom je však dobre si organizovať svoje povinnosti, lebo je to naozaj náročné na čas.

ĽR: Je to otázka priorít a schopnosti vedieť si manažovať čas. Áno, dá sa to všetko skĺbiť, ak je podpora aj členov rodiny. Riadil som veľké kultúrne projekty, ktoré ma naučili udržiavať si nadhľad, rozlišovať podstatné od nepodstatného, naučili ma diplomacii a schopnosti vyjednávať, nestratiť zo zreteľa svoj cieľ, bolo to aj o ekonomickom manažmente. Keď je povinností veľa a máme iba „jeden čas“, robíme veci sústredenejšie a efektívnejšie. Som rád, keď mám veľa práce. Ale rád aj oddychujem a venujem sa svojim záľubám. Plávam, zúčastňujem sa vedomostných súťaží z oblasti kinematografie, rád sa stretávam s ľuďmi , s ktorými zdieľame rovnaké hodnoty, kreujeme nové projekty. Veľmi rád som doma a užívam si čas so svojou rodinou.

Ľudia by chceli poznať, kto ste a akí ste. Ako by ste sa charakterizovali?

ĽR: Mám veľký zmysel pre spravodlivosť a férovosť. Som hlboko presvedčený, že všetci ľudia sú si rovní. To je princíp z ktorého vychádzam, keď niečo posudzujem, keď o niečom rozhodujem. Rád riešim veci napriamo, osobne, nevenujem veľkú pozornosť tomu, čo kto povedal. Nepovažujem za mienkotvorné tie názory, ktoré sa prezentujú na sociálnych sieťach. Rád si na vec urobím názor sám. Viem počúvať, vcítiť sa do toho, čo hovorí ten druhý, bez ohľadu kto to je, a udržať si pritom nadhľad. Toto mi pomáha aj pri pochopení a riešení potrieb občanov, o ktorých rozhodujem ako poslanec.

AD: Som komunikátor a diplomat. Dokážem pokojne riešiť ťažké situácie a hľadať východiská. Tým že pracujem s ľuďmi, viem v nich spoznať silné stránky a osloviť ich pre spoluprácu a možno aj vďaka tejto vlastnosti sa mi darí vyhnúť konfliktom a presadiť si aj svoje návrhy v zastupiteľstve.

Obidvaja kandidujete v najbližších voľbách do mestského zastupiteľstva a aj do VÚC. Prečo ste sa rozhodli opätovne kandidovať?

ĽR: Cítim a vidím, že moja práca má zmysel. Aj keď to môže vyznieť ako klišé, len vďaka tomu, že som poslanec, som mohol pomôcť konkrétnym ľudom, inštitúciám. Žijem na Liptove, mám ho úprimne rád a záleží mi na jeho napredovaní. Kandidujem aj preto, že cítim, že politika má veľa spoločného s umením. Prienik medzi nimi vidím tam, kde „politika ako umenie spravovať veci verejné“ sa stretáva s poslaním kultúry a umenia, čo znamená poukazovať na nedostatky a šíriť hodnotové princípy. A s umením vedieť pracovať ako tímový hráč.

AD: Často počúvame, že politika nie je pre slušných ľudí. Ja si myslím opak, práve tí slušní a čestní by mali byť zodpovední za rozvoj a dianie v meste a kraji. Som veľký lokálpatriot, cítim silné prepojenie s mojím rodným mestom a regiónom a chcem aby sme mali nie len krásnu prírodu, ale aby sa nám tu dobre žilo.

