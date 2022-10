Rozbieha sa nová sezóna Liptovskej hokejovej ligy

Už od najbližšieho víkendu (15.-16. 10) sa opäť na Liptove naplno rozbehne amatérska hokejová liga - Liptovská hokejová liga LHL.

Minulosezónny finalisti Okno Liptov vs Lavíny v modrom. (Zdroj: Tomáš Kučera)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Amatérska hokejová liga pod názvom Liptovská hokejová liga (LHL) sa opäť rozbieha do novej sezóny. Začiatok vzniku ligy sa datuje od roku 2014 s ročnou prestávkou pre koronu, takže túto sezónu odštartujú hokejoví amatéri svoju 8. sezónu. A aká bude, sme sa rozprávali s jej zakladateľom Pavlom Saskom.





Aké novinky sú plánované v novom ročníku?



Moc noviniek v novom ročníku nie je, ideme zabehnutým systémom, ktorý sa nám osvedčil. Hrať budeme prevažne v JL Aréne, ale chystáme aj nejaké sponzorské kolá, ktoré by sa mali hrať na „veľkom“ hlavnom klzisku.



Koľko tímov sa prihlásilo, koľko skončilo a v ktorých divíziách sa bude hrať?



Prihlásilo sa nám 13 tímov celkovo, tak ako vlani. Tri sú nové alebo staronové a tri sa odhlásili. Hrať budeme v dvoch divíziách, po novom divízia A – amatéri (6 tímov) a divízia H – hobby (7 tímov).



Je stále záujem o LHL?



Samozrejme, áno, keďže sa prihlásilo 13 tímov, čo nás veľmi teší.



LHL napreduje aj v kvalite, pričom minuloročné finále sa aj streamovalo na sociálnych sieťach. Postúpilo niečo nové aj po technickej stránke?



Chceme napredovať aj v tomto smere, určite by sme chceli streamovať minimálne sponzorské kolá aj s lepším wi-fi pripojením, čo zabezpečí vyššiu kvalitu prenosu. Takže určite niečo vymyslíme, ale to asi až v play-off.

