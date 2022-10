Bešeňová dokázala otočiť, L. Štiavnica vedenie neudržala, ale brala bod a L. Hrádok opäť vyfasoval

Štvrtoligisti odohrali zápasy 10. kola. Futbalisti Bešeňovej skóre otočili a pripísali tri body. L. Štiavnica vedenie neudržala, ale brali aspoň bod. L. Hrádok opäť utŕžil debakel.

Bešeňová. Domáci futbalisti od 24. min. prehrávali 0:1, ale tesne pred naplnením úvodného dejstva vyrovnali a po zmene strán zaslúžene preklopili výsledok vo svoj prospech.



„Do zápasu sa dobre vstúpilo, lenže potom prišiel už náš chronický neduh a mužstvo po štandardnej situácii prehrávalo 0:1. Veľmi dôležitý bol náš gól do šatne. Cez prestávku sme si povedali, kto, kde a ako musí napádať. Šalková totiž vytiahla iný herný štýl, než sme zvyknutí.

Druhá polovica už bola jednoznačne v našej réžii. Keby sa stretnutie skončilo 5:1, nikto by nemohol ani ceknúť. Príležitosť dostali aj viacerí mladí hráči, od ktorých si dosť sľubujeme do budúcna. Musím len pochváliť Martina Kalanku, Oskara Olosa, Petra Hutníka i Michala Kompiša,“ konštatoval po víťaznom dueli spokojný hrajúci kouč Bešeňovej Jozef Kapláň.

OŠK BEŠEŇOVÁ – FK Šalková 2:1 (1:1)

Góly: 43. O. Olos, 57. Martin Kalanka – 24. T. Mikulec,