Kondula hetrikom zariadil Závažnej Porube tri body

Jediný liptovský zástupca v 5. lige Závažná Poruba stále bodovo napreduje, keď si aj v zápase 10. kola na svoje konto pripísala ďalšie tri body za víťazstvo nad Belou-Dulice.

ZÁVAŽNÁ PORUBA. Futbalisti Z. Poruby doma privítali jedenásty celok tabuľky Belá-Dulice, pričom papierovo to mal byť jasný výsledok v prospech domácich. Avšak ako prví išli do vedenia hostia. Následne domáci, pred slušnou diváckou kulisou, zápas otočili. Hrdinom sa stal trojgólový Kondula.



„Do zápasu sme naskočili nekoncentrovane až ľahkovážne, keď sme v úvode nepremenili dve gólové tutovky, v ktorých boli Baran a Hladký. Ako už býva zvykom, nedáš-dostaneš sa potvrdilo a museli sme dobiehať. Do polčasu sme vyrovnali z penalty Kondulom.

V šatni som chlapcom trošku dohovoril do duše, pretože som vedel, že vedia hrať lepšie. A pomohlo. Druhý polčas sa vnášala do zápasu aj nervozita po hrubých fauloch na našich hráčov zo strany súpera, ale som rád, že im to ukázali tým správnym spôsobom. Bojovnosťou a hetrikom Kondulu sme zaslúžene vyhrali,“ povedal tréner Z. Poruby Eduard Mydliar.



ŠK Závažná Poruba – TJ Družstevník Belá – Dulice 3:1 (1:1)

Góly: 31.,78. a 83. A. Kondula (1 z 11m) – 18. J. Vaňko,

135 divákov

DOMÁCI: M. Adzima – D. Kováč, Ľ. Račko, A. Glončák, A. Kondula, J. Moravčík, L. Porubän, M. Baran, L. Hladký, B. Dvorský (88. T. Bobrík), M. Králik (57. M. Klepáč)



Tabuľka po 10. kole:

1. T. nad Váhom 10 7 0 3 24:16 21

2. Závažná Poruba 9 6 2 1 21:12 20

3. Zubrohlava 10 5 2 3 23:16 17

4. Gbeľany 10 5 1 4 22:17 16

5. Belá 9 5 1 3 20:16 16

6. Tvrdošín 10 5 1 4 18:16 16

7. Or. Jasenica 10 4 2 4 14:20 14

8. Čierne 9 4 0 5 21:20 12

9. Diviaky 10 3 3 4 17:20 12

10. Žabokreky 9 3 1 5 18:18 10

11. Belá – Dulice 9 3 1 5 18:23 10

12. Turzovka 9 3 1 5 17:23 10

13. Bobrov 10 2 3 5 13:21 9

14. Rosina 10 1 4 5 11:19 7

