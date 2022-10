Za minimálnu mzdu priniesol do mesta milióny eur

V Národnej rade Slovenskej republiky aktuálne sedí 13 primátorov a starostov z celého Slovenska. Medzi nimi je aj šéf mikulášskej radnice Ján Blcháč, ktorý efektívne lobuje za záujmy svojho mesta nielen na rokovaniach parlamentu, ale dokonca aj na župných zastupiteľstvách.

Mohli by ste si myslieť, že sedieť na viacerých stoličkách naraz sa nedá, ale každá minca má dve strany. V tomto prípade môže mesto viac získať, ako stratiť. Na vlnu novodobého trendu zástupcov samospráv v parlamente naskočil náš primátor pred dvomi rokmi a vďaka rýchlejšiemu prístupu k informáciám, novým kontaktom a manažérskym schopnostiam priniesol do Liptovského Mikuláša veľké investície.

Aké prínosy pre mesto Liptovský Mikuláš vyplývajú z vašich poslaneckých mandátov v Národnej rade SR a v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja?

Ako študent vysokej školy som býval na internáte a teraz na staré kolená mi manželka musí tolerovať návrat k internátnemu životu, za čo som jej veľmi vďačný. Ako poslanec bývam priamo v budove Národnej rady, je to v podstate internát a človek predsa najlepšie nadviaže priateľské vzťahy a získa informácie počas neformálnych rozhovorov. Na základe týchto kontaktov viem pre mesto vybojovať oveľa viac. A to ani nevravím o rýchlejšom prístupe k informáciám. Keby som sedel na mestskom úrade a písal emaily so žiadosťami o informácie, na odpovede by sme čakali týždne. V Bratislave sa k nim viem dostať ihneď a problémy v meste tak môžeme rýchlo a efektívne vyriešiť. Osobné kontakty s ostatnými poslancami, s členmi vlády alebo zástupcami štátnych orgánov sú preto veľkým benefitom.

Ako funguje mestský úrad počas vašej neprítomnosti? Nepociťujú vašu absenciu zamestnanci alebo obyvatelia mesta?

To, že nesedím v kancelárii na úrade neznamená, že nepracujem. Som primátorom 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Na pozícii primátora mám za sebou 12-ročnú prax a za tieto roky sme si na úrade vytvorili systém, ktorý funguje. Chod úradu je dobre zabehnutý, úlohy, ktoré kolegom zadám, vedia promptne vybaviť aj bez mojej prítomnosti a ja sa môžem mestu venovať na vyššej úrovni a hájiť jeho záujmy za hranicami regiónu. Keď som v Bratislave, nie som odrezaný od sveta. Naučili sme sa efektívne komunikovať prostredníctvom videokonferencií a pravidelne absolvujeme online porady. Aj preto mesto funguje takto dobre. V Bratislave zháňam informácie, peniaze, lobujem za mesto a moji kolegovia na úrade naplno pracujú podľa zadaní.

Obyvatelia mesta možno nevedia, že pre Liptovský Mikuláš pracujete za minimálnu mzdu. Čo vás na stoličke primátora stále drží?

Je pravda, že môj hlavný zamestnávateľ je Národná rada a za vedenie nášho mesta mám od nástupu do tejto funkcie v súčasnosti najnižší príjem. Ale vedenie tohto mesta pre mňa nie je o peniazoch. Liptovský Mikuláš je moja srdcová záležitosť. Narodil som sa tu, založil si rodinu, vychoval svoje deti. Prežil som tu najkrajšie chvíle vo svojom živote. Na každom kúsku vidím výsledky svojej práce, a to ma napĺňa. S kolegami sme pripravili rozvojové plány, ktoré sa nám darí realizovať. Máme rozbehnuté desiatky projektov, ktoré sa chystám dotiahnuť do úspešného konca. Avšak výsledky sa neprejavia z večera do rána, na výsledky treba čakať. Robím všetko preto, aby mesto napredovalo a venujem sa mu rovnako, a možno ešte intenzívnejšie práve v parlamente.

Čo konkrétne sa vám podarilo na základe mandátu v Národnej rade SR pre Mikuláš vybaviť?

Z pozície poslanca NR SR si môžem vyžiadať informácie, ku ktorým by som sa ako primátor možno nedostal. Vďaka tomu som sa napríklad včas dozvedel, že v rámci stratifikácie nemocníc sa mala stať naša Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu komunitnou. Keby sme ihneď neroztočili kolotoč rokovaní a tento stav by sme nezvrátili, o zmenách by sme sa dozvedeli o niekoľko mesiacov, no už by bolo neskoro a niektoré oddelenia by boli, bohužiaľ, odsúdené na zánik. Potom je tu druhá rovina, a to získavanie finančných prostriedkov z eurofondov. Mesto Liptovský Mikuláš má v tejto oblasti bohaté skúsenosti a v čerpaní eurofondov sme veľmi úspešní. V poslednom volebnom období sa nám podarilo pre naše mesto získať skoro 3,5 milióna eur. Môže sa však stať, že aj napriek získaniu peňazí do mestskej kasy akosi neprichádzajú. Stalo sa nám to napríklad pri projekte ku kuchynskému odpadu. Nebyť toho, že v Bratislave chodím od dverí k dverám a zisťujem, kde je problém, financie vo výške takmer milión eur by sme zrejme dodnes nemali.

Peniaze na oblasť školstva, zdravotníctva, kultúry čo dopravy sa snažíte získať aj ako poslanec Žilinského samosprávneho kraja. Čo považujete za svoj najväčší úspech na úrovni župy?

Pre Liptovský Mikuláš sme zabezpečili historickú investíciu vo výške viac ako štyri milióny eur na komplexnú rekonštrukciu Strednej zdravotníckej školy, z ktorej sa stala jedna z najmodernejších stredných škôl na Slovensku. Vďaka nášmu dopytovaniu postupne skvalitňujeme aj služby nemocnice. Prednedávnom sme otvorili nový urgentný príjem, predtým nový očný pavilón. Peniaze putovali aj na neurologické oddelenie, dnes čakáme na nové CT. Ako poslanec VÚC stále bojujem za zachovanie pobočky knižnice na Podbrezinách. Zatiaľ sa nám to darí, už mohla byť zrušená. Od samosprávneho kraja žiadame tiež financie na cyklochodník, mosty a ďalšie oblasti. Všetko je to nekonečný boj.

