Po liptovskom derby sa zhodli, že deľba bodov bola spravodlivá

V 14. kole futbalovej Fortuna ligy Ružomberok remizoval s Tatranom 1:1.

RUŽOMBEROK, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Keďže pred víkendom domácim v tabuľke patrila štvrtá priečka a hosťom posledná, favorit bol zrejmý. V samotnom stretnutí Ruža túto rolu ale nepotvrdila. Tatran zápas zvládol veľmi dobre takticky a súpera takmer vôbec do šancí nepúšťal. Oba tímy až do konca zdobila snaha strhnúť všetky body na svoju stranu, avšak zmierlivý „egál“, po záverečnom hvizde hlavného arbitra Erika Gemzického, ktorý duel spoľahlivo zvládol, najlepšie svedčal. Stretnutie bolo viac o bojovnosti a s minimom vážneho vzruchu pred bránami.

Dva razy pohrozil Exružonmberčan

Na začiatku sa aktivita usadila na domácich kopačkách. V 4. min. Mihál, ktorý bol aj odmenený žltou kartou, fauloval T. Bobčeka a Fabiš z priameho kopu tesne netrafil mikulášsku bránu.

V 8. minúte sa Gerec odhodlal k zaujímavej rane z diaľky, ale zo solídnej pozície minul cieľ. V 20. min. bol vzruch pred domácou svätyňou, keď po rohovom kope sa Erik Jendrišek pätičkou snažil prekonať Krajčírika, no lopta sa k domácemu gólmanovi iba dokotúľala. O šesť minút ten istý hráč zase pohrozil z hranice „veľkého vápna“.



„Nebolo to dosť razantné zakončenie. Myslím prvá pozícia. Skôr ma však mrzí druhá strela spoza šestnástky. Tá mi sadla výborne. Škoda, že neletela do priestoru brány, určite by rozvlnila sito,“ rozhovoril sa bývalý slovenský reprezentant, ktorýv roku 2006 bol pri zisku historického ružomberského titulu.



„Myslím si, že vzhľadom na priebeh stretnutia je výsledok zodpovedajúci. Na ťažkom teréne to bolo derby ako má byť, aj s množstvom súbojov. Išlo sa v nich až na doraz, pričom niekedy sa zdalo, že sú i nebezpečné. Azda trochu chýbala futbalová kvalita. My bod z ihriska vicemajstra berieme a ideme ďalej. Netajím, snažili sme sa pobiť aj o víťazstvo, veď v našej situácii nám každé veľmi pomôže.