Na body Liptáci v 11. kole nedotiahli, aj keď najbližšie bola L. Štiavnica, ktorá v polčase vyhrávala

Traja štvrtoligisti reprezentujúci Liptov počas uplynulého víkendu nebodovali, keď všetci traja svojim súperom podľahli. Bešeňová nestačila na Kováčovú, Štiavnica na Makov a Hrádok porazila Čadca.

Lipt. Hrádok v zelenom vs Bešeňová, zo zápasu 8. kola, foto ilustračná. (Zdroj: Tomáš Kučera)

Bešeňová. Domáci v 77. min. viedli 3:0, pričom Bešeňová až minútu pred naplnením riadneho hracieho času zaznamenala čestný úspech z penalty. Lenže čo sa týka priebehu zápasu, Kováčová dáko nevyčnievala.

„Stretnutie na ťažkom teréne bolo vyrovnané, pokiaľ sme nevyrobili dve-tri individuálne chyby v obrane. My aj keby sme boli hrali do zajtra, gól z hry asi nedáme.

Mužstvo malo dosť príležitostí na skórovanie. No bývajú aj takéto stretnutia a treba sa z nich poučiť. Priestor dostali i viacerí mladí chlapci, ktorí v posledných kolách celkom slušne zahrali. Je len dobre, že zbierajú skúsenosti. Preto som ani ja nenastúpil,“ povedal k duelu hrajúci bešeňovský kormidelník Jozef Kapláň.

ŠK Prameň Kováčová – OŠK BEŠEŇOVÁ 3:1 (1:0)

Góly: 17.,55. a 77. M. Vronský – 89. E. Vierik (z 11m),

200 divákov

HOSTIA: A. Sabaka – A. Praženica, T. Baďo, M. Kompiš, P. Hutník (73. Adam Hutník), M. Fula (62. Erik Vierik), O. Olos (82. M. Vrtich), M. Janiga, L. Teličák, Martin Kalanka (82. Jozef Kalanka), R. Šimo (62. A. Gärtner)

Liptovský Hrádok. Stále bez bodu hrajúci Liptovský Hrádok doma privítal hostí z Čadce, ktorí figurujú v popredí tabuľky. Preto sa opäť očakával vyšší počet padnutých gólov v domácej sieti.

Ale nestalo sa tak a Hrádočania slušne odolávali.



„Mnohí asi očakávali väčší debakel a nakoniec sme podľahli súperovi len o dva góly. Veľmi dobrým výkonom nás podržal náš brankár Tutura a snahu nemožno