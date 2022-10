V dôležitom zápase dvoch posledných tímov Tatran neuspel

MFK Tatran Liptovský Mikuláš prehral svoj dôležitý zápas 15. kola futbalovej Fortuna ligy, keď podľahol dovtedy predposlednému tímu tabuľky FC Vionu Zlaté Moravce-Vráble 1:2. Dôjde k zmene trénera na Liptovskej strane?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Po liptovskom derby sa zhodli, že deľba bodov bola spravodlivá Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce zvíťazili v sobotňajšom (22. 10.) zápase 15. kola Fortuna ligy na ihrisku MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:1.

V stretnutí posledných dvoch tímov tabuľky padli góly až po prestávke. Hostia sa ujali vedenia v 67. minúte, keď si strelu Denisa Dugu nešťastne zrazil do siete jeden z domácich obrancov.

O desať minút pridal poistku striedajúci Adam Brenkus strelou k pravej žrdi. Domácim sa v závere podarilo už len skorigovať výsledok z rohového kopu, kde najvyšie vyskočil Mihajilo Popovič. Zlaté Moravce sa vďaka tretiemu víťazstvu v sezóne odlepili z 11. miesta a preskočili Skalicu, Liptovský Mikuláš zostal na poslednej priečke a naďalej sa bodovo trápi.

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ViOn Zlaté Moravce 1:2 (0:0)

Góly: 90.+1 Popovič - 67. Duga, 77. Brenkus.

Rozhodovali: Očenáš - Straka, Ferenc,

ŽK: Gaži - Suľa, Almeida, Čonka, Vestenický,

300 divákov.

Liptovský Mikuláš: Sváček - Filinský, Mihal, Bedecs (46. Káčerík) - Totka, Václavik, Gerát, Župa - Gaži (82. Popovič), Staš (68. Laura) - Jendrišek (68. Matoš)

Zlaté Moravce: Lukáč - Almeida, Toml, Pintér, Bednár (17. Vestenický) - Suľa, Ďubek (72. Brenkus), Duga, Čonka - Mondek - Niarchos

Hlasy po zápase:

Jozef Kostelník, tréner Mikuláša:

"Nezvládli sme dôležitý zápas. V prvom polčase sa nám zranil Bedecs a museli sme to preskupiť. Prvý gól bol vlastne vlastný, hostia boli lepší v strede poľa, my sme si nejaké šance nevypracovali a škoda, že sme dali kontaktný gól neskoro. Keď bolo ultimátum o mojom zotrvaní, tak by sa to malo dodržať. "



Ivan Galád, tréner Moraviec:

"Sme veľmi radi, že sme vyhrali a aj v ďalších zápasoch sa budeme snažiť, aby sa nám darilo robiť radosť sebe, ľuďom a majiteľovi. Chcem oceniť korektné prostredie, tak by mal vyzerať futbal aj keď sa bojuje o body."

Športový riaditeľ MFK Tatran Ján Papaj:

"Samozrejme sme očakávali úplne iný scenár, teda, že získame dôležité tri body. Žiaľ nestalo sa. Asi narážate na ultimátum, ktoré bolo avizované voči nášmu trénerovi. Nateraz vám neviem povedať aké kroky prídu. V najbližšej dobe zasadne správna rada klubu a rozhodneme čo ďalej."

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok História Liptovského maratónu je bohatá Čítajte

Súvisiaci článok