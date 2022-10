Na severe Slovenska sa začínajú dve veľké rekonštrukcie ciest prvej triedy

Vodiči sa sťažujú na koordináciu prác, dôležité cesty sa opravujú takmer súčasne.

Šéfredaktor - MY Liptov

Oprava mimoriadne frekventovanej križovatky v Ružomberku by mala trvať do konca októbra. (Zdroj: Polícia SR/FB)

LIPTOV. S opravami ciest na severnom Slovensku sa roztrhlo vrece. Vodiči sa z opráv tešia, na druhej strane sa pýtajú, prečo sa rozsiahle opravy na dôležitých cestách prvej triedy robia takmer súčasne a dochádza tak k výrazným komplikáciám v prejazdnosti ciest.

Slovenská správa ciest (SSC) opravuje extrémne preťaženú križovatku v Ružomberku. Kolóny sa počas exponovaných dní ťahajú až po diaľnicu a autá využívajú obchádzkové trasy cez okolité dediny, Lisková, Liptovská Teplá sú beznádejne upchaté. Práce na oprave križovatky a cesty po odbočku na Liptovské Sliače by mali trvať do konca októbra.

Ani cesta na Oravu nie je bez zdržaní. V Likavke stavajú kompletne nový most, vodiči využívajú dočasné premostenie. Cestári budú pracovať na hlavnom ťahu Oravou z Kraľovian do Párnice do konca októbra.

So zdržaním treba stále rátať aj pri obchádzaní Strečna cez Terchovú pre opravu mosta v Krasňanoch.