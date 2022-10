Polmaratón ovládli Hanulová z Liptovských Sliačov a dvaja Oravci

Po dvoch rokoch na Stop.Shop polmaratóne odštartovalo 175 bežcov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok História Liptovského maratónu je bohatá Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. STOP.SHOP Liptovský Mikuláš polmaratón je späť. Covidová hnusoba ho síce na dva roky stiahla z obehu, avšak v sobotu (22. októbra) sa bežecký event v plnom lesku vrátil na atletickú mapu.

video //www.youtube.com/embed/JWQ7T6ShbRA



Na tradičnom „fleku“ na Ulici 1. mája, pred nákupným centrom, sa 175 vytrvalcov po výstrele mikulášskeho primátora Jána Blcháča vydalo na 21 097,5 km trať, ktorá mala nový dizajn oproti predchádzajúcim ôsmim dielom – aj so zaradením cyklochodníka. Čo sa týka záujmu, len šesť párov nôh chýbalo, aby padlo účastnícke maximum z roku 2014.

„Prvý raz na štarte máme aj ženy hasičky, dokonca štyri, a verím, že budú pribúdať aj ďalšie,“ hrdo podotkla pri pohľade na štartovnú listinu šéfka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčiová.

Milo zaskočený z prvenstva

Ako prvý sa v cieľovej rovinke objavil Pavol Bakoš z Chlebníc.

Svoj debut v Liptovskom Mikuláši vyšperkoval ?napokon aj pre neho nečakaným primátom za 1:12:07 hod.

Na ceste to však bola dosť zložitá zápletka.

„Moje pocity sú perfektné, veď iné ani nemôžu byť. Vyhral som, navyše v novom osobnom rekorde v tejto disciplíne.

Poviem úprimne, nečakal som od svojho tela takýto výkon, neveril som si. Kamarát Mário Košút, tiež z Oravy, bežal skvele, ale napokon aj on uznal, že toto bol môj deň. Bežalo sa mi super. Trať je naozaj perfektná,“ žiaril absolútne najrýchlejší muž (roč. nar. 1994).

Chýbal pravý apetít

Spomínanému Košútovi patril druhý stupienok na pódiu.

„Už som tu raz bežal, samozrejme, na starej trati. Tento okruh sa mi však viac páči, je rýchlejší. Spolu s Palom Bakošom sme sa dlho ťahali. Asi štyri kilometre pred cieľom prišiel môj nástup. Už si človek myslel, že dá sa to udržať až do konca. Lenže Paľo sa na mňa dotiahol a potom aj predbehol. S dosiahnutým časom môžem byť spokojný, ale dosť som sa trápil, tento polmaratón som si nevychutnal. Ale ak to zhrniem, celkove to bolo fajn,“ rozprával 23-roč-ný Košút.

Trošku melanchólie

Kým prvým dvom bežcom sa nový profil nalinkovanej trajektórie zaliečal, tretí celkove Peter Ceniga za starým jemne smútil: „Viac mi vyhovoval aj nejaký stupáčik,“ uviedol ?32-ročný Púchovčan a prešiel k samotným pretekom: