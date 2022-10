Posledný domáci zápas jesennej časti chceli futbalisti Závažnej Poruby určite bodovať naplno. Žiaľ, zápas 12. kola 5. ligy im vôbec nevyšiel a s domácim publikom sa rozlúčili prehrou.

ZÁVAŽNÁ PORUBA. Posledný domáci zápas jesennej časti chceli futbalisti Závažnej Poruby určite bodovať naplno. Žiaľ, zápas 12. kola 5. ligy im vôbec nevyšiel a s domácim publikom sa rozlúčili prehrou. (Z. Porubu ešte čakajú dva zápasy jesennej časti, jedna dohrávka, ale odohrajú ich už na pôde súpera, pozn. redaktora)



„Musíme uznať aj kvalitu súpera, ktorému takmer všetko vychádzalo. My sme v prvom polčase nezareagovali tak, ako by sme mali. Proste, poviem to tak laicky, nemali sme svoj deň. Dostali sme rýchle dva góly a nevedeli sme sa vrátiť do zápasu. Druhé dejstvo sme skúsili hrať vabank, pritlačili sme, ale súper nás z brejkov prekvapil ďalšími dvomi gólmi.

Taký je futbal, keď sa niečo podcení, tak sa vám to vráti. Pretože niektorí si mysleli, že keď sme doma ešte neprehrali, tak to nejak tak pôjde aj ďalej, teda že to hádam pôjde samo. Ale nie, tak to nie je. Nedá sa nič robiť, ideme ďalej. Chceme bodovať vonku, čakajú nás posledné dva zápasy jesennej časti,“ zhodnotil tréner Z. Poruby Eduard Mydliar.



ŠK Závažná Poruba – OŠK Rosina 0:4 (0:2)

150 divákov

DOMÁCI: M. Bartoš – D. Kováč, Ľ. Račko (66. M. Králik), A. Glončák, A. Kondula, S. Frian, L. Porubän, M. Baran (72. P. Volaj), M. Klepáč (46. M. Adzima), L. Hladký, B. Dvorský (72. T. Čajnák)

Tabuľka po 12. kole:

1. T. nad Váhom 12 8 0 4 28:20 24

2. Belá 11 7 1 3 26:19 22

3. Tvrdošín 12 7 1 4 25:18 22

4. Zubrohlava 12 6 2 4 29:20 20

5. Závažná Poruba 11 6 2 3 23:19 20

6. Oravská Jasenica 12 6 2 4 18:21 20

7. Gbeľany 12 6 1 5 23:22 19

8. Turzovka 11 5 1 5 23:23 16

9. Žabokreky 11 4 1 6 22:19 13

10. Rosina 12 3 4 5 19:20 13

11. Čierne 11 4 0 7 22:26 12

12. Diviaky 12 3 3 6 19:27 12

13. Belá – Dulice 11 3 1 7 19:31 10

14. Bobrov 12 2 3 7 14:25 9

