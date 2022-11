Nadácia COOP Jednota prispela k modernizácii gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu sa teší z nových operačných svietidiel, ktoré gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu darovala Nadácia COOP Jednota.

Liptovský Mikuláš – Symbolický šek v hodnote takmer 10-tis. eur odovzdali Ján Šlauka, predseda COOP Jednoty Liptovský Mikuláš a Ján Bilinský, predseda COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.

Nadácia COOP Jednota kontinuálne pokračuje svojimi aktivitami v humánnych myšlienkach, ktoré boli základom spotrebného družstevníctva už pri jeho zrode. Podporuje zdravotníctvo, šport, školstvo, ale aj rozvoj vzdelávania, kultúry a umenia. „Chceme byť spoločensky užitoční a zodpovední. Nadácia sa preto dlhodobo snaží poskytovať pomoc zdravotníctvu, a to prostredníctvom kúpy lekárskych prístrojov a rôznych dôležitých pomôcok pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia. Aj v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši pribudli vďaka nadácii nové moderné svietidlá na gynekologicko-pôrodníckom oddelení,“ uvádza Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota. Nové lampy budú slúžiť pri pôrodoch a operáciách pacientok a na rozdiel od tých pôvodných pomôžu zefektívniť prácu vzhľadom na ich možnosť umiestnenia a vysoký výkon.

Nové operačné svietidlá na pôrodnej sále

Nadácia COOP Jednota darovala tentoraz dve operačné lampy s technológiou LED - StarLED3NX v hodnote 9 960,00 eura. Darovací šek prevzali zástupcovia Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu - riaditeľka nemocnice Ľudmila Pohančeníková a primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice Oldřich Drahovzal. „Ďakujeme veľmi pekne spoločnosti COOP Jednota Liptovský Mikuláš a Nadácii COOP Jednota za moderné stropné svietidlá, ktoré venovali našej nemocnici. Nové závesné svietidlá nahradili doterajšie stojanové, ktoré si už zaslúžili výmenu. Svietidlá zvýšia komfort hlavne pre našich pôrodníkov a pôrodné asistentky pri pôrode, pretože sa im rozšíri priestor pri budúcej mamičke a odbúra nutnosť presunu stojanových svietidiel po zemi,“ zdôrazňuje Oldřich Drahovzal, primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia z Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu.

Podpora slovenského zdravotníctva

V rámci spoločenskej zodpovednosti podporuje Nadácia COOP Jednota pravidelne projekty, ktoré skvalitňujú prácu a prostredie v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku. Prečo smeruje intenzívna pomoc práve do oblasti zdravotníctva? „Slovenské zdravotníctvo pomoc veľmi potrebuje. A zároveň máme skvelý pocit dvojnásobne, pretože touto podporou nielenže pomáhame uľahčiť prácu zdravotníkom, no finančné prostriedky sa priamo dostanú a pomôžu širokému okruhu pacientov – medzi nimi aj našim zamestnancom a zákazníkom. Sme radi, že touto cestou môžeme aj my prispieť k skvalitneniu zdravotníckych služieb v regióne,“ vysvetľuje Ján Šlauka, predseda COOP Jednoty Liptovský Mikuláš. A dodáva: „Našu pomoc sa snažíme prinášať do rôznych oddelení nemocnice. Za posledné roky sme vďaka Nadácii COOP Jednota venovali zariadenia pre traumatologické a ortopedické oddelenie, zakúpili sme pumpu pre gastroenterologickú ambulanciu, lekársku zostavu a nástroje pre chirurgické oddelenie, kreslá na podávanie infúzií pre neurologické oddelenie, polohovacie lôžka, objemové dávkovače na efektívnejšie nastavenie liečby pre pacientov JIS interného oddelenia a chemoterapie a ďalšie zdravotnícke zariadenia a pomôcky.“

_________________________________________________________________________________

Nadácia COOP Jednota sa snaží skvalitňovať liečebné procesy čo najširšiemu spektru pacientov prostredníctvom nákupu lekárskych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia vo všetkých krajoch Slovenska. V roku 2021 prispela nadácia na zlepšenie starostlivosti o pacientov v deviatich slovenských nemocniciach sumou viac ako 71 000 eur.