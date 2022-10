Závažná Poruba má rekordný počet záujemcov o post starostu

Súčasný starosta Pavel Beťko už nekandiduje. Rekordný záujem o post starostu je aj vo Svätom Kríži.

Šéfredaktor - MY Liptov

ZÁVAŽNÁ PORUBA. „Starostlivosť o obec a jej obyvateľov je náročná úloha a sú na ňu potrebné skúsenosti,“ hovorí dosluhujúci starosta Závažnej Poruby, obci pri Liptovskom Mikuláši, ktorá je rodiskom významného slovenského básnika Milana Rúfusa.

Pavel Beťko sa v komunálnej politike pohybuje od roku 1990. Tri volebné obdobia pôsobil ako zástupca starostu, ďalšie dve volebné obdobia Závažnú Porubu viedol ako starosta. Teraz už nekandiduje nielen za starostu, ale ani na poslanca. Vo voľbách v roku 2018 pritom nemal vyzývateľa.

Pavel Beťko vedie Závažnú Porubu ako starosta od roku 2014. (zdroj: Ľubica Stančíková)

Ak bude záujem, pomôže

„Tri mesiace som s týmto rozhodnutím bojoval. Premýšľal som nad tým už v zime, či áno, alebo nie. Nechcel som to povedať na poslednú chvíľu, takže už v máji som verejne oznámil, že nebudem kandidovať. Rozhodol som sa tak najmä zo zdravotných a rodinných dôvodov,“ povedal Beťko s tým, že ho ľudia prehovárali, aby ešte zostal, no potrebuje sa dať zdravotne do poriadku.

Na komunálnu politiku ale nezanevrel, rozhodnutie ju oficiálne opustiť sa nerodilo ľahko.

„Ak bude o moje služby záujem, každému rád pomôžem, pretože to nie je jednoduché a môj nástupca to bude mať pomerne zložité. Či po legislatívnej stránke, ale aj po tej ľudskej je toto poslanie stále náročnejšie. Úplne iná situácia bola pred covidom. Ľudia sa viac uzavreli do seba a myslím, že musím viac otvoriť srdcia a komunikovať,“ povedal Beťko s tým, že verí, že Závažná Poruba dostane dobrého a slušného starostu.

Závažná Poruba je v okrese Liptovský Mikuláš obcou s najväčším počtom kandidátov na post starostu. Prihlásilo sa ich až šesť. O titul rekordéra sa delí so Svätým Krížom, aj tam kandiduje šesť uchádzačov.

Vysoký počet kandidátov podľa predsedu volebnej komisie v Závažnej Porube Vladimíra Brosku ovplyvňuje aj vyššiu volebnú účasť. „Tým, že máme tak veľa kandidátov, je väčšia šanca, že človek si vyberie takého, ktorý zodpovedá jeho predstavám. Záujem ľudí v Závažnej Porube o voľby je zatiaľ uspokojivý.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Odvoliť trvá ľuďom dlhšie Čítajte

Vo Svätom Kríži sa chcú vyhnúť zmätkom

O prvenstvo v počte kandidátov na starostu sa so Závažnou Porubou delí Svätý Kríž. Lenka Kováčiková, predsedníčka volebnej komisie vo Svätom Kríži, povedala, že voliči chodia už od rána, od siedmej.

„Ľudia nemajú zmätok z toho, že volia v komunálnych voľbách a v župných voľbách. Urobili sme to tak, že kto má záujem, najprv odvolí komunálne voľby a potom až župné voľby.“

Tridsaťtriročný Miroslav hovorí, že čím väčšia konkurencia pri výbere, tým lepšia kvalita. „Väčšinu kandidátov poznám. Rozhodoval som sa podľa skúseností a podľa toho, čo s obcou plánujú. Očakávam od víťazov volieb správnu komunikáciu s ľuďmi a aj socializáciu, aby sa ľudia v dedine viac poznali a žili ako jedna komunita.“

„Ani som netušil, že máme rekordný počet uchádzačov o starostu,“ povedal 37-ročný Tomáš zo Svätého Kríža krátko po tom, ako odvolil. „Letáky ma neoslovili, veď tých ľudí poznám. Volím tých, čo poznám a viem, čo dokážu a čo majú za sebou.“

Volili aj voliči v karanténe Každý občan, aj ten, ktorý je pre covid-19 v karanténe, má právo zúčastniť sa na voľbách. Musí sa však nahlásiť. Voličov v karanténe navštevuje špeciálna volebná komisia, ktorá pokrýva niekoľko obcí v regióne. „My spadáme pod Bobrovec," povedal predseda volebnej komisie v Závažnej Porube Vladimír Broska. Všetky volebné komisie majú špeciálne prenosné schránky práve pre takéto prípady. Táto komisia k nám príde, pretože sa im nahlásil volič v karanténe a so schránkami ho potom navštívia. Po odvolení nám schránku prinesú nazad a pri sčítaní sa potom klasicky zaradia medzi ostatné hlasovacie lístky,“ vysvetlil Broska s tým, že aj voliči v Závažnej Porube s ohorením covid-19 volili do špeciálnej volebnej schránky.

Spojené regionálne voľby 2022

Komunálne voľby 2022

Voľby do VÚC 2022 (župné voľby)

Volebný kalendár