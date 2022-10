Kto v liptovskomikulášskych poslaneckých laviciach končí a kto prichádza

Rozloženie síl by malo byť v prospech Jána Blcháča.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mesto Liptovský Mikuláš malo ostatné štyri roky zastupiteľstvo, kde poslanci okolo úradujúceho primátora Jána Blcháča tvorili menšinu a funkčné obdobie sa nieslo v znamení sporov medzi väčšinou v zastupiteľstve a primátorom.

Vo volebnom období 2022 až 2026 by to malo byť inak. Vzhľadom na nové prerozdelenie síl a hlasovanie úspešných kandidátov v ostatnom období to vyzerá tak, že Blcháča bude podporovať nadpolovičná väčšina zvolených poslancov.

Primátorovi poslanci získali viac hlasov

Koalícia Hlas SD a Smer SD získala v liptovskomikulášskom mestskom parlamente 10 kresiel. Trojica poslancov, ktorá šla do volieb ako nezávislých, v minulom období podporovala úradujúceho primátora a ak by v tom pokračovali ďalej, znamená to, že Ján Blcháč, ktorý funkciu tesne obhájil, by mal nadpolovičnú väčšinu hlasov.