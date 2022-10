Ján Laco požiada o prepočítanie hlasov v Liptovskom Mikuláši

Ján Blcháč ho porazil o 57 hlasov.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Komunálne voľby na primátora v Liptovskom Mikuláši vyhral s tesným náskokom úradujúci primátor Ján Blcháč. Jána Laca porazil o 57 hlasov.

"Ďakujem za každý jeden hlas, je to úžasné číslo: 4530 voličov, ktorí mi dali dôveru. Vzhľadom na tesný výsledok s rozdielom 57 hlasov, ma viacerí žiadate o prepočítanie," avizoval na sociálnej sieti bývalý hokejista Ján Laco.

"Prehral som už mnohokrát. Keď ste športovec, tak sa to stáva. Nie je možné vyhrať každý zápas. To sa nepodarí nikomu. Sú ale prehry a prehry. Keď prehráte s niekým, kto bol lepší, ako ste vy, treba skloniť hlavu a zagratulovať. Mrzelo by ma ale, pri takto tesnom výsledku, nepožiadať o prerátanie. Prvýkrát sa konali naraz dvoje voľby a sčítavanie hlasov z mesta prebiehalo neskoro v noci," napísal s tým, že chce, aby boli hlasy ešte raz prepočítané. Zároveň ubezpečil, že vie prehrávať.

"Ak sa ukáže, že bolo všetko v poriadku, uznám porážku. Záleží mi na budúcnosti Mikuláša. Nech zvíťazí fair play."

