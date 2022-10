Tatran síce na Slovane prehral, ale hanbu si nespravil

Futbalisti fortunaligového MFK Tatran Liptovský Mikuláš vycestovali v nedeľu (30. 10.) na majstrovský Slovan, aby si s ním zmerali sily v súboji 16. kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Liptáci podľahli len jediným gólom stretnutia.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľnom zápase 16. kola Fortuna ligy nad Liptovským Mikulášom 1:0. O jediný gól stretnutia sa v 48. minúte postaral Eric Ramirez.



Slovan tak natiahol šnúru bez prehry na päť zápasov vo všetkých súťažiach. Tabuľku vedie so sedembodovým náskokom pred Spartakom Trnava. Liptáci sú na poslednom dvanástom mieste, sedem bodov za nováčikom zo Skalice.





Jozef Kostelník, tréner Liptovského Mikuláša:

„Myslím si, že herne to z našej strany bolo dobré, podali sme dobrý výkon. Znovu sa nám to nepodarilo dať do výsledku. Mali sme nejaké brejkové situácie, na konci prvého polčasu sme mohli ísť do prečíslenia troch proti jednému. Ak toto nevyužijete, nemôžete proti tak kvalitnému súperovi pomýšľať na lepší výsledok. Herne to bolo dobré, len škoda, že sa to opäť neukázalo na výsledku. Snáď to príde v ďalších zápasoch.“

Vladimír Weiss st., tréner Slovana:

„Pre nás je v tejto chvíli dôležité víťazstvo a fakt, že hráči zostali zdraví. Rotovali sme zostavu, kde bolo 10 zmien, v bráne dostal šancu mladý Hrdina. Súpera sme nepustili do nejakej vyloženej príležitosti, to sme si viac-menej kontrolovali. Avšak, samozrejme, keď je nových 10 hráčov, tak je to na súhre poznať. Snaha bola, no chýbala nám kvalita v útočnej fáze a v riešení situácií. Mali sme tam dve gólové šance, zápas by sa možno vyvíjal inak, pre nás pokojnejšie. Prišlo však zranenie Rabia, museli sme reagovať už v prvom polčase, keď výborne naskočil Mustafič, ktorý oživil stred a dnes bol naším najlepším hráčom. Teším sa z gólu Ramireza, ktorý sa aj v lige konečne chytil a dnes rozhodol. Pripravujeme sa na náš zápas sezóny vo štvrtok, ten je v danom momente najdôležitejší. Všetky naše oči smerujú do Vilniusu. Držte nám vo štvrtok palce, uvidíme, ako to dopadne a čo sa nám podarí zvládnuť. Dáme do toho všetko.“

ŠK Slovan Bratislava – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:0 (0:0)

Gól: 48. Ramirez.,

ŽK: Agbo – Nečas, Popovič, Župa,

2689 divákov

Slovan: Hrdina – Pauschek (46. Zmrhal), Abena, Voet, De Marco – Hrnčár, Agbo, Rabiu (30. Mustafič), Green (67. Weiss) – Medved (67. Čakvetadze), Ramirez

Liptovský Mikuláš: Sváček – Filinský, Mihal, Bedecs – Totka, Gerát, Václavik (74. Staš), Nečas (67. Župa) – Gaži (77. Laura), Popovič (67. Ďungel) – Jendrišek (73. Matoš)

Tabuľka po 16. kole:

1. Slovan 14 10 2 2 31:13 32

2. Trnava 15 8 4 3 27:14 28

3. Dunajská Streda 14 7 5 2 24:14 26

4. Ružomberok 15 5 8 2 19:14 23

5. Podbrezová 16 6 5 5 22:19 23

6. Banská Bystrica 15 6 2 7 20:25 20

7. Žilina 16 5 4 7 22:25 19

8. Trenčín 16 5 4 7 15:20 19

9. Zlaté Moravce 15 4 5 6 18:22 17

10. Michalovce 15 5 2 8 16:23 17

11. Skalica 16 3 6 7 13:24 15

12. Lipt. Mikuláš 15 1 5 9 14:28 8

