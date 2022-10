Michal Martikán nestarne, na konte má ďalší titul

Stále aktívna nestarnúca legenda vodného slalomu, kanoista Michal Martikán vybojoval počas uplynulého týždňa ďalší majstrovský titul. Tentokrát sa stal majstrom Japonska.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, JAPONSKO. Vodný slalomár z Liptovského Mikuláša, zlatý olympionik, kanoista Michal Martikán je stále veľmi aktívny a svoje majstrovstvo na divokej vode dokazuje neustále. Nedávno sa vrátil až z ďalekého Japonska, kde strávil vodácke sústredenie na vode, aby ukázal, že stále patrí medzi svetovú vodácku elitu.





Ako dlho ste boli v Ázii a čo všetko ste tam absolvovali?



V Japonsku som bol približne 15 dní, kde som bol prioritne trénovať na miestnej divokej vode . Počas môjho pobytu som absolvoval aj preteky, ktoré sa mi celkom podarili. Dokonca až moc dobre. Musím povedať, že z celkového hľadiska mi vodácke sústredenie vyšlo na výbornú. Bol to skvelý tréning na vode a aj mimo neho, kde som zaradil a skúsil aj niečo nové. Ešte aj ruka, ktorá má bolieva počas roka, keď som na vode, tak tam nie, ani počas pretekov.

Aj celkové okolie mimo vody sa mi veľmi páčilo. Bolo tam dobre a cítim sa dobre aj dnes po príchode domov.



Bolestivá ruka je teda už v poriadku?



Veľmi sa k tomu nechcem vyjadrovať, zas až také vážne to nie je. Ale kvôli tej bolestivej ruke som sa chcel trošku šetriť, ale skúšal som nejaké nové špeciálne cviky, ktoré mi v tomto smere veľmi pomohli. Ruka zatiaľ drží a bolesť necítim. Takže verím, že keď v tom budem pokračovať, tak to bude dobré aj naďalej.

Pár slov k tým pretekom, ktoré, ako ste spomenuli, vám vyšli na výbornú.



Áno, jazdilo sa mi tam počas celého pobytu dobre a možno aj tie preteky tak vyvrcholili, že som ich vyhral. Počas môjho pobytu tam prišiel aj japonský