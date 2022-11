Predseda LFZ Igor Repa: Jesenná časť súťaže sa vydarila

Futbalovú súťaž na Liptove odohralo celkovo 36 družstiev dospelých.

LIPTOV. Už v minulotýždňovom vydaní našich novín sme písali, že hlavná futbalová sezóna sa skončila, ak nerátame ešte dohrávky. Preto sme o zhodnotenie jesennej časti súťaže oslovili aj hlavného predstaviteľa futbalu na Liptove, predsedu Liptovského futbalového zväzu Igora Repu, ktorému sme položili niekoľko otázok.



Ako ste vnímali jesennú časť a ako by ste ju zhodnotili?



Jesenná časť súťaže sa vydarila. Aj keď sa hneď na začiatku odhlásili dva kluby, Kvačany a Uhorská Ves, v súťažiach ostalo celkom 36 družstiev dospelých. Čo sa týka mládeže, do súťaží sa zapojilo celkom 74 družstiev od dorastu až po prípravky. Úbytok pociťujeme u dorastu. V tejto sezóne štartuje len 8 družstiev a sú to družstvá z oboch okresov Ružomberok a L. Mikuláš, čiže sú zvýšené náklady na cestovanie.



Súťaž bola prvýkrát vo formáte po 9. ligu, teda prvýkrát od reorganizácie súťaže. Aké máte na to ohlasy aj od futbalových klubov?



Ohlasy nie sú v podstate žiadne, v oblasti došlo len k premenovaniu súťaží, keďže sa vytvorila nová III. liga, dve skupiny, ktoré riadi SFZ. Už sme sa k tomu vyjadrovali, negatívum sú väčšie vzdialenosti, napr. Oravské Veselé – Snina, ale jednotlivé stretnutia sú kvalitnejšie. Hodnotiť objektívne bude možné až po skončení celého ročníka.



Sledovali ste ligu? Ktoré tímy vás príjemne prekvapili, či už hrou, alebo aj celkovou organizáciou? Mohli by sme sa pozrieť na každú ligu...



Zdá sa, že Palúdzka sa vracia na svoje pozície a po jesennej časti je na 1. mieste a