Líder z Palúdzky má na konte dve prehry, aj to s poslednými tímami

V siedmej lige je na poste lídra tabuľky pred zimnou prestávkou FC 34 Palúdzka. Futbalisti Palúdzky nazbierali v 13 zápasoch za 9 výhier, 2 remízy a 2 prehry dovedna 29 bodov.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, PALÚDZKA. Najvyššej okresnej súťaži, 7. lige, aktuálne pred zimnou prestávkou, po odohratých 13 kolách, kraľujú futbalisti z Palúdzky. Avšak z líderskej pozície ich ešte môže zosadiť Ľubeľa, ktorú čaká jedna dohrávka s treťou Ludrovou. (Článok bol písaný ešte pred týmto zápasom, pozn. red).



Ale vráťme sa zatiaľ k aktuálnemu víťazovi jesennej časti FC 34 Palúdzka. Oslovili sme hlavného trénera Petra Poleča, aby zhodnotil prvú polovicu futbalovej sezóny.



Aktuálne ste po jeseni na prvom mieste, takže asi spokojnosť z vašej strany, čo poviete?



Samozrejme, zatiaľ sme spokojní. Uvidíme ešte, ako dopadne tá dohrávka, pretože hráči Ľubele nás môžu z líderskej pozície ešte zosadiť. Ale zatiaľ je to dobre.



Mohli by ste zhodnotiť vystúpenie v lige v jesennej časti?



Predovšetkým som spokojný, že sa nám podarilo zastabilizovať náš káder. Pretože, ako asi viete, tie začiatky boli aj u nás ťažšie, trápili sme sa s nedostatkom hráčov. Takže chalani, ktorí hrávali už aj na jar v minulej sezóne, u nás pokračujú aj dnes, pričom tvoria ten základ jesene. A doplnili sme ich v lete posilami, či už domácimi hráčmi, ale aj legionármi.

A k zápasom?



Víťazstvá a body v tabuľke chalanom dodali taký elán, chuť do futbalu, stmelila sa kabína a napokon aj herný prejav, kolektívny výkon, bol z našej strany celkom slušný. Preto si myslím, že aj po tejto stránke napredujeme.



Ktorých hráčov by ste za ich výkony najviac pochválili?



Všetci hrali a snažili sa. Ale hodne nám pomohol príchod Mareka Štulajtera do