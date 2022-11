V obci nič iné neberú, len posun na vyššie futbalové poschodie

Po 5 rokoch sa do Komjatnej vrátil futbal. Momen-tálne, po jesennej časti, je tamojší Sokol na čele 9. ligy s bilanciou 10 víťazstiev, 1 remíza a 2 prehry, so 4-bodovým náskokom pred L. Revúcami.

Návrat futbalu do Komjatnej, priľákal na štadión aj množstvo divákov. (Zdroj: Pavol Ľorko)

KOMJATNÁ. Najviac sa o oživenie v dedine Ružomberského okresu zaslúžili bratia Samuel a Tadeáš Lackovci, ktorí zo Švošova prišli domov reštartovať futbal. S druhým menovaným, ktorý v MFK Ružomberok trénuje mladších dorastencov U 17, sme sa vrátili k prvej polovici sezóny.



Pri pohľade na tabuľku prevládajú jednoznačne pocity spokojnosti?



V konečnom dôsledku áno, veď mužstvo zimuje na prvej priečke. To, čo sa pokašľalo v prvej časti, odčinili sme v posledných kolách. Vstup do sezóny bol výborný, tri zápasy a tri jasné víťazstvá. Lenže potom sa neuspelo v dvoch stretnutiach vonku – v Jamníku a v Liptovských Revúcach.

Po druhej prehre padli v šatni i ostrejšie slová. Niektoré veci si bolo treba vysvetliť, aby hlavne mladší hráči pochopili, prečo futbal v Komjatnej robíme, a svoje povinnosti nebrali na ľahkú váhu. Môžem povedať, že väčšina chalanov si naše slová zobrala k srdcu. Ďalej už nasledovala víťazná vlna, na ktorej sa mužstvo nezastavilo. Akýmsi vyvrcholením bol posledný duel o aktuálne prvé miesto s Jamníkom. Po najlepšom výkone sezóny sa vyhralo 4:1, pričom súpera sme absolútne do ničoho nepustili.

V článku sa dočítate napríklad aj: Koľko hráčov Švošova je v kabíne Komjatnej.

Aké je to hrať v najnižšej futbalovej súťaži.

Má Komjatná dostatok hráčov?

Konečne aj na domácom trávniku.

Ako vníma obec to, že sa po rokoch opäť naštartoval futbal. Žije to na domácich zápasoch?

Komjatná si ide za jasným cieľom.

A iné...



Ale predsa, ani skúsení hráči nedokázali dvom bodovým nulám zabrániť.



Veľa závisí od toho, v akej konštelácii mužstvo nastupuje. V jednom zápase som som ja chýbal pre karty a na druhý zase nemohol prísť ´brácho´. Nechcem to preceňovať, ale dosť sa výkon mužstva odvíja od nás, ako najskúsenejších. Keď nie