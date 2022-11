Tatran mal plný bodový zisk na dosah. Avšak penaltu v závere nedal, a tak bral len bod

Futbalisti MFK Tatran Lipovský Mikuláš odohrali počas uplynulej soboty svoj posledný domáci zápas jesennej časti, keď v 17. kole privítali AS Trenčín. V prvej polovici sezóny doma nevyhrali ani raz.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš remizovali v sobotnom (5. 11.) v 17. kole Fortuna ligy s AS Trenčín 1:1.

Liptáci sa na svoj posledný domáci zápas jesene pripravili dobre. Veď už nemôžu na nič čakať, keďže v tabuľke figurujú beznádejne poslední.



A tak to aj vyzeralo. Na ihrisku mali počas celého zápasu prevahu. V prvom dejstvo po sľubných príležitostiach gól nepadol, o všetkom rozhodol druhý polčas.

Stav sa začal meniť od 67. minúty, keď do vedenia domácich poslal skúsený Jendrišek. Avšak po pätnástich minútach Liptáci prišli o vedenie, keď v 83. min vyrovnal po pohotovej akcií Sulaeman. Liptáci však aj naďalej cítili veľkú šancu bodovať naplno a svojho súpera dostávali do veľkého tlaku.



Druhýkrát v zápase mohol svoj tím do vedenia poslať Lipták Voško, ale z