Švošov je po jeseni líder 6. ligy, aj keď v závere zaznamenal dve prehry

Futbalisti OŠK Švošov sa stali jesenným kráľom, no minulý týždeň prišli o svoju dovtedajšiu neporaziteľnosť. Po jedenástich zápasoch Švošovčania dvakrát dosiahli bodovú nulu – v utorok v Trstenej (1:2) a v nedeľu v Liesku (1:2). Na čele tabuľky majú zverenci trénera Michala Poništa štyri body k dobru na druhú Vavrečku a tretiu Liptovskú Teplú.

LIKAVKA. Po siedmich prehrách v rade sa Likavka s jeseňou rozlúčila v dohrávke 9. kola cenným triumfom nad štvrtými Chlebnicami. „Chvalabohu,“ vyhŕklo z úst trénera OŠK Ivana Dittrycha. „Avšak zase, až neuveriteľné veci chalani pozahadzovali. Bol to veľmi ťažký zápas. V poli vyrovnaný, ale na šance sme súpera prevýšili. Po našom góle to bol predovšetkým veľký boj a nervák až do konca. Tesne pred koncom sme z tutovej pozície mohli zvýšiť na 2:0, no vzápätí zase nás ratoval brankár Andrián Drígeľ pri gólovej hlavičke hostí. Týmto víťazstvom sa mužstvo dostalo z najhoršieho von. Máme o šesť bodov viac než predposledná Rabča.“





OŠK LIKAVKA – TJ Tatran Chlebnice 1:0 (1:0)

Góly: 34. Šimo

DOMÁCI: Drígeľ – Gallo, Klačko, Volf (88. Alexa), Puška (74. Krakovský), Apolenár (72. Lach), Hadváb (72. I. Baláž, 88. B. Baláž), Šimo, Pindura, Hančík, Lukáč



LIPTOVSKÁ TEPLÁ. Aj tu išlo o dohrávaný duel 9. kola. Domáci stretnutie nádejne rozbehli, v 18. min. viedli 1:0 a po piatich minútach druhej polky už 2:0, no