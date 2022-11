Rozlúčili sa víťazstvom, aj keď rozhodcovia boli proti

Jediný liptovský zástupca 5. ligy ŠK Závažná Poruba odohrala počas uplynulého víkendu svoj posledný zápas jesennej časti, ktorým bola dohrávka v Čiernom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Predseda LFZ Igor Repa: Jesenná časť súťaže sa vydarila Čítajte

ZÁVAŽNÁ PORUBA. Futbalisti piatoligovej Závažnej Poruby vycestovali na posledný zápas jesene, ktorým bola dohrávka v Čiernom.



„Vedeli sme, že keď vyhráme, tak sa v tabuľke posunieme na tretie miesto a to bol náš cieľ a pre chlapcov veľká motivácia. Do zápasu sme nastúpili s taktikou, ktorá nám vychádzala.

Avšak mám veľmi zlé srdce na rozhodcov, pretože to, čo predvádzali proti nám, nemalo s fair-play nič spoločné. Doslova divadlo. Každý jeden dotyk s loptou pískali proti nám.

A vyvrcholilo to odpískanou jedenástkou, ktorá tiež nemala byť. A možno to bol osud alebo karma...

Tento zápas bol doslova nášho brankára, ktorý všetko vychytal. Tri gólové tutovky a aj tú penaltu.

Zároveň veľmi súdržný výkon predviedlo celé mužstvo, ktoré bojovalo a snažilo sa bojovať. Nakoniec musím všetkých len pochváliť za to, čo ukázali, a preto si to tretie miesto po jeseni úplne zaslúžime,“ stretnutie zhodnotil tréner Závažnej Poruby Eduard Mydliar.

ŠK Čierne – ŠK Závažná Poruba 0:2 (0:2)

Góly: 14. Porubän, 30. Volaj

HOSTIA: Bartoš – Kováč, Račko, Glončák, Kondula (84. Bobrík), Moravčík, Frian, Porubän, Baran (90. Adzima), Volaj (46. Klepáč), Dvorský (59. Králik)



Tabuľka po jesennej časti:

1. Belá 13 9 1 3 33:22 28

2. T. nad Váhom 13 9 0 4 30:21 27

3. Závažná Poruba 13 7 2 4 26:22 23

4. Or. Jasenica 13 7 2 4 20:22 23

5. Tvrdošín 13 7 1 5 25:19 22

6. Gbeľany 13 7 1 5 26:23 22

7. Zubrohlava 13 6 2 5 31:23 20

8. Turzovka 13 6 1 6 26:26 19

9. Rosina 13 4 4 5 20:20 16

10. Diviaky 13 4 3 6 22:28 15

11. Žabokreky 13 4 2 7 25:23 14

12. Čierne 13 4 1 8 24:30 13

13. Belá – Dulice 13 3 1 9 21:37 10

14. Bobrov 13 2 3 8 15:28 9

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tatran mal plný bodový zisk na dosah. Avšak penaltu v závere nedal, a tak bral len bod Čítajte

Súvisiaci článok