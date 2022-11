Po rokoch sa vracia do materského klubu MHK 32

Brankár Roman Durný sa upísal Liptákom do konca sezóny.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejový extraligista MHK 32 Liptovský Mikuláš sa počas reprezentačnej prestávky posilnil a tretieho brankára, ktorým je skúsený domáci odchovanec Roman Durný. Ten v posledných rokoch pôsobil v zámorí, kde však pre zranenie nedostával toľko priestoru, koľko by chcel. Po návrate na Slovensko, v tomto roku, zaskočil na mesiac na výpomoc do Košíc. Aktuálne sa dohodol na spolupráci s domácim Liptovským Mikulášom, kde podpísal zmluvu do konca tejto sezóny.



„S vedením klubu Liptovského Mikuláša sme boli v kontakte už dlhšie, a tak sa spolupráca nerodila zo dňa na deň. Ale dnes 11. októbra sme sa napokon dohodli na spolupráci do konca tejto sezóny,“ začal rozprávať brankár a pokračoval: „Bol som