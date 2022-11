Závažná Poruba pritiahla divákov a zimuje na treťom mieste

Tréner E. Mydliar: Herný systém sme nastavili podľa typológie hráčov. Pred sezónou prišiel do futbalového klubu ŠK Závažná Poruba nový tréner Eduard Mydliar, od ktorého sa očakávalo, že pozdvihne kvalitu futbalu, čím na štadión priláka aj viac divákov.

ZÁVAŽNÁ PORUBA. Jediný liptovský futbalový zástupca v V. lige Sever, skončil po jesennej časti na treťom mieste. Jeho úvod v sezóne bol doslova veľkolepý, keď neprehral takmer 10 zápasov v rade, potom však prišli aj neúspešné stretnutia, v ktorých hráči Závažnej Poruby stratili body. Na celú jesennú časť sme sa spoločne pozreli s trénerom Z. Poruby Eduardom Mydliarom.



Ako by ste zhodnotili jesennú časť sezóny?



Celkovo hodnotím jesennú časť sezóny pozitívne. Futbal v Závažnej Porube ožil a medzi fanúšikmi cítiť s predvedenou hrou a umiestnením spokojnosť. To je pekný výsledok snaženia hráčov, trénerov a funkcionárov klubu. Hráči odviedli dobrú robotu. Do väčšiny zápasov preniesli to, na čom sme pracovali v tréningoch, za to boli odmenení tretím miestom v súťaži po jesennej časti. Takže môžeme povedať, že sme spokojní.



V úvode sezóny ste lige dominovali a išli ste dlhú šnúru bez prehry. Záver vám však nevyšiel a prišli prehry, ktoré ani nemuseli byť. Ako sa pozeráte na tento fakt? Kde nastala nejaká zmena?



Sme len na začiatku cesty. Poskladané mužstvo je väčšinou veľmi mladé a stále zbiera skúsenosti v mužskom futbale. Má svoj potenciál, no hlavne po mentálnej stránke je na čom pracovať. Na druhej strane v dlhodobejšej súťaži zaváhajú aj podstatne skúsenejšie mužstvá. Výhodu majú tí, ktorých kádre sú širšie a prípadnú neúčasť hráča vedia plnohodnotne nahradiť.

Akým futbalom ste sa počas jesene prezentovali? Spĺňali hráči herné taktiky, ktoré ste vyžadovali?



Mužstvo, ktoré sme s mojím asistentom Zdenkom Matouškom prevzali, nám bolo známe, keďže väčšina hráčov vyrástla v MFK Tatran L. Mikuláš. Tam sme spolu pôsobili ako tréneri dorasteneckých kategórií. S pochopením vyžadovaných vecí preto nebol problém. Herný systém sme nastavili práve podľa typológie hráčov a vyslovene im sadol. Hlavne na domácom ihrisku sme sa potom mohli prezentovať útočným futbalom, s častým zakončením po centrovaných loptách zo strán. Na taký futbal sa dobre pozerá.



Ktorí hráči podávali dobré výkony počas jesene a ako by ste opísali ich prejav hry?



Stabilné výkony podávali hlavne skúsenejší, ktorí tvorili kostru mužstva. V