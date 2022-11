V Bešeňovej sú s jesennou časťou sezóny spokojní. Do jarnej časti aj s posilou zaujímavého mena

Chcú predovšetkým futbalový progres mladých. Futbalisti OŠK Bešeňová v majstrovstve regiónu, teda v IV. lige, budú zimovať na šiestej priečke s 23-bodovým ziskom (7 víťazstiev, 2 remízy, 4 prehry), pri skóre 38:23.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Švošov je po jeseni líder 6. ligy, aj keď v závere zaznamenal dve prehry Čítajte

BEŠEŇOVÁ. Po lanskom 3. mieste v „starej“ štvrtej lige, v skupine Sever, sa OŠK zdarne adaptoval na náročnejšiu súťaž, najvyššiu v rámci Stredoslovenského futbalového zväzu. Kým prvý Makov (37 bodov) je jasným lídrom, tak na tretí Staškov Bešeňová stráca len tri body a šesť na druhé Krásno nad Kysucou. K jesennej časti sme sa vrátili s hrajúcim trénerom futbalistov od termálnych vrtov Jozefom Kapláňom.



Beriete súčasné umiestnenie?



Smelo môžem povedať, že Bešeňová má úspešne za sebou polovicu svojej zatiaľ historickej sezóny. Keď sa obzrieme späť, tak dá sa konštatovať, že niektoré stretnutia sa dali zvládnuť aj lepšie a mohli priniesť viac bodov, no na druhej strane boli také, čo vzhľadom na ich priebeh nemuseli skončiť v náš prospech. Navyše, okrem Kysuckého Nového Mesta všetci ostatní súperi, ktorí sú v tabuľke pred nami, na jar zavítajú do Bešeňovej.



V tabuľke zostavenej z domácich stretnutí mužstvu patrí piata pozícia s piatimi výhrami, jednou remízou a jednou prehrou. Museli tie straty byť?



S Čadcou, pri remíze 2:2, to boli dva stratené body. Krásno nad Kysucou vyhralo u nás 3:1 a ukázalo vysokú kvalitu. V tom zápase sa viac-menej naštartovalo. Na vlastnom ihrisku chlapci odohrali aj také stretnutie, ktoré nemuselo pre nás dobre dopadnúť. Mám na mysli Badín, ktorý dokázal podržať lotu, robil nám problémy, viedol 1:0, no podarilo sa, hoci bol to skôr remízový duel, otočiť výsledok na 2:1. Skôr ma mrzí, že zvonku sa priviezli len dve víťazstvá, z Liptovského Hrádku a v poslednom kole zo Žarnovice a jedna remíza zo Zvolena. To je dosť málo.

V článku sa dočítate aj: Aké futbalové pozitíva boli v Bešeňovej?

Má Bešeňová aj rezervy?

Ako spomínajú na Alamského, najlepšieho strelca?

Čo na jar, budú zmeny aj v kádri?

A iné...

Prvý Makov vyčnieva nad ostatnými mužstvami?



Na našom zápase som nebol, no mužstvo Makova som videl v stretnutí Slovenského pohára proti Ružomberku. Je to najlepší tím štvrtej ligy, hoci my sme nemuseli na jeho štadióniku prehrať. Domáci viedli 2:0, chlapcom sa podarilo vyrovnať, avšak v 79. min. súper zo štandardnej situácie rozhodol. Aj preto Makov považujem za hrateľného súpera a doma na jar očakávam zaujímavý zápas.



Podávala Bešeňová stabilné výkony alebo prišli tiež výkyvy?



Boli aj nejaké užšie miesta. Dakedy nástupy do zápasov či podcenenie niektorých situácií. O citeľnejších výkyvoch, nemôže byť ani reč. Zväčša išlo o veľmi kvalitné