Mikuláš ukončil jesennú časť súťaže jedenástou prehrou

Fortunaligista z horného Liptova MFK Taran Liptovský Mikuláš sa predstavil v uplynulú sobotu v zápase 18. kola na ihrisku súpera v Podbrezovej. Hostia gól nestrelili a ukončili jeseň prehrou.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Jesennú časť najvyššej futbalovej súťaže Fortuna ligy futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš ukončili prehrou, ktorá bola už jedenásta v súťaži. Nad ich sily v poslednom jesennom zápase 18. kola bola domáca Podbrezová a aj tá vyhrala len tesne po jedinom góle stretnutia.



Celý zápas mal vysoký náboj a Liptáci neustále hrýzli, ba často práve oni mali navrch. Opäť sa potvrdilo, že hrať a útočiť vedia, ale nedarí sa im v koncovke, keď veľké gólové príležitosti nedokázali pretaviť do gólu. Na druhej strane domáci v úvode strelili jediný gól duelu a ten rozhodol.



Liptovský Mikuláš prezimuje v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži na poslednej priečke.



„Smoliarska prehra z našej strany, opakuje sa to stále dookola. Mali sme viac šancí, ale nepremenili sme ich. Mrzí ma to, lebo sa tu dalo bodovať. Boli sme lepší na lopte, vytvorili sme si dobré situácie. Ja som bol tiež sám pred brankárom. Musím dať gól. Ak by sa tak stalo, myslím si, že zápas by sme zlomili na víťazstvo,“ tvrdil po stretnutí skúsený útočník L. Mikuláša Erik Jendrišek a k nevydarenej jesennej časti poznamenal:

„Výsledkovo je to oveľa horšie než herne. Hráme vyrovnané zápasy s každým súperom, no duely sa lámu v šestnástke a nám to nepadá podľa predstáv. Tým si prehrávame zápasy. Minule to bola penalta, teraz moja nepremenená šanca. Takto nám body utekajú, preto sme poslední.“



V podobnom duchu sa vyjadroval aj kapitán Liptákov Tomáš Gerát:

„Vypracovali sme si dosť šancí, ale góly nedávame a to nás stojí body. Nemôžeme tak hodnotiť jeseň pozitívne. Sme poslední, máme deväť bodov, je teda čo zlepšovať. Máme pred sebou veľa roboty. Aj keď hráme dobre, tak góly neprichádzajú. Bez gólov sa zbierať body nedajú.“



Tréner L. Mikuláša Jozef Kostelník takisto presne vedel pomenovať príčiny nelichotivého postavenia svojho tímu v tabuľke:

„Pred sezónou prišlo k obmene kádra. Prišlo až desať nových hráčov, plus do toho nehoda s autobusom. Napriek tomu sme mali mať viac bodov. Herne to bolo z našej strany celkom dobré, dokážeme sa vyrovnať skoro každému súperovi, ale výsledkovo sa to stále otočilo proti nám. Škoda, že našu hru nedokážeme premietnuť do výsledkov.“

FK Železiarne Podbrezová – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:0 (1:0)

Góly: 8. Cobnan David

ČK: 88. Totka (2. ŽK)

HOSTIA: Sváček – Nečas, Kačerík, Gerát, Václavik, Staš (78. Totka), Gaži (63. Laura), Bedecs, Filinský, Popović, Jendrišek (78. Ďungel)

Situáciu na mikulášskom Tatrane budeme pozorne sledovať aj v najbližších dňoch, kde sa bude rozhodovať o ďalšom pôsobení trénera Kostelníka či prípadných zmenách v kádri.

