Skibusy do Demänovskej doliny budú jazdiť podľa nového cestovného poriadku

Mesto Liptovský Mikuláš ostatné volebné obdobie nefungovalo pre nezhody väčšiny v zastupiteľstve a primátora tak, ako by malo. Ján Blcháč v rozhovore krátko po vymenovaní do funkcie povedal, že je presvedčený o tom, že nasledujúce štyri roky sa to zmení.

21 h