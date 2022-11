Prerazili tunel Čebrať, motoristom by mal slúžiť do dvoch rokov

V severnej rúre zostáva preraziť ešte posledných 70 metrov.

RUŽOMBEROK. „Je to dobrá správa pre región, obyvateľov mesta, okolitých obcí. Doteraz boli rokovania náročné a ešte nás náročné rokovania čakajú,“ povedal Vladimír Jacko, riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, počas slávnostného prerážania tunela Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra.

Po dokončení bude tunel Čebrať druhým najdlhším tunelom na Slovensku. Momentálne stojí na čele rebríčka najdlhších tunelov Branisko.

Tunelovú rúru prerazili stroje krátko predpoludním, 15. novembra 2022.

Jacko počas slávnostného príhovoru povedal, že verí, že o dva roky bude na úseku D1 Hubová - Ivachnová ďalšia veľká udalosť, keď ho odovzdajú verejnosti do užívania.

Minister dopravy Andrej Doležal sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľajú na výstavbe.

„Je to pre nás všetkých veľký sviatok. Nie je pravda, že sa na Slovensku nestavia. Za posledné dva roky je to tretí tunel, ktorý sa preráža. Bol tu železničný tunel Miochov a Bikoš pri Prešove. Máme rozostavané tri úseky R2, dva kľúčové úseky D2 a tretí sa čoskoro začne stavať pri Bratislave. Máme rozostavané R3 a R4. Áno, máme resty, ale veľa vecí sme už napravili. Tešme sa z toho, nie je to také zlé, ako sa vykresľuje.“

Cena výrazne narástla