16. nov 2022 o 21:32 I Platený obsah Ján Blcháč: Ako prvé po schválení rozpočtu treba naštartovať opravy ciest

Mesto Liptovský Mikuláš ostatné volebné obdobie nefungovalo pre nezhody väčšiny v zastupiteľstve a primátora tak, ako by malo. Ján Blcháč v rozhovore krátko po vymenovaní do funkcie povedal, že je presvedčený o tom, že nasledujúce štyri roky sa to zmení.

Ján Blcháč sa stal primátorom mesta Liptovský Mikuláš 4. volebné obdobie a tretie obdobe v rade. (Zdroj: Ľubica Stančíková)