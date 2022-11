Zimná údržba je v pohotovosti, ovplyvnia ju ceny posypovej soli

Mestské Verejnoprospešné služby (VPS) v Liptovskom Mikuláši spustili tento týždeň pohotovosť zimnej údržby.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mestské Verejnoprospešné služby (VPS) v Liptovskom Mikuláši spustili tento týždeň pohotovosť zimnej údržby. Na boj s nepriaznivým počasím v meste vyčlenili 20 mechanizmov a desiatky zamestnancov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková s tým, že zimnú údržbu v tejto sezóne ovplyvnia zvýšené ceny posypovej soli.

Na zvládnutie zimy majú vo VPS každoročne nachystaných približne 700 ton štrku a 100 ton soli. Jej cena vzrástla zo 69 eur v roku 2020 približne na 210 eur za tonu. "Predvídavo sme soľ objednali už v lete, kedy bola jej cena na úrovni 116 eur za tonu. V súčasnosti je cena vysoká a soli je nedostatok," poznamenal ekonomický námestník VPS Martin Kögel.

Do výkonu údržby sú zaradení štyria dispečeri, ktorí majú počas zimy službu v týždenných intervaloch. Na autá a mechanizmy je rozdelených 32 pracovníkov do dvoch zmien po 16 ľudí. Podľa potreby nasadzujú do ručnej údržby zamestnancov ostatných stredísk VPS.

Zamestnanci VPS v meste udržiavajú približne 100 kilometrov ciest, 75 kilometrov chodníkov, štyri lavičky, jedenásť mostov a množstvo schodov. Od ľadu a snehu čistia aj autobusové zastávky, odstavné plochy, verejné parkoviská a ďalšie verejné priestranstvá.