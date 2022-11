Do Tatrana prichádza nový tréner

Fortunaligový tím z horného Liptova MFK Tatran Liptovský Mikuláš figuruje po jesennej časti súťaže na poslednom mieste. Po tejto nevydarenej polovici sezóny prichádza v Tatrane k zmenám. Prvou veľkou zmenou je angažovanie nového trénera, ktorým sa stáva Marek Fabula.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V jesennej časti súťaže majú Mikulášania z odohraných 18 zápasov na svojom konte len jedno víťazstvo, 6 remíz a 11 prehier. Ich bodové konto je tak po prvej polovici sezóny len 9-bodové a to ich odsunulo na posledné miesto tabuľky.



Vedenie klubu MFK Tatran sa tak okamžite po ukončení jesennej časti rozhodlo pre zmeny. Tou prvou, najhlavnejšou bola zmena hlavného trénera Jozefa Kostelníka, ktorého aktuálne nahradí Marek Fabuľa.



A ako teda hodnotia jesennú časť súťaže a aké prípadné ďalšie zmeny v Tatrane nastanú? Aj o tomto sme sa rozprávali so športovým riaditeľom MFK Tatran Liptovský Mikuláš Jánom Papajom.



Nie moc úspešná jesenná časť je teda za vami. Ako sa spätne na ňu pozeráte ?z pohľadu športového riaditeľa?

Bohužiaľ, táto polsezóna nám hlavne výsledkovo moc nevyšla, kde sme veľa zápasov prehrali len tesne, len o jeden gól. Pretože po hernej stránke to nebolo zlé, ale tie výkony sme proste nedokázali pretaviť do konečného výsledku. Nestrelili sme potrebné góly, a preto sme nebodovali, tak ako by sme chceli. Takže nejak takto vnímam zatiaľ túto jeseň.

V článku sa dočítate napríklad aj: Keď to bolo herne pomerne slušne, kde potom Tatran strádal?

Tatran sa nechce vzdať bez boja.

Aké zmeny mikulášsky fortunaligista pripravuje?

Prichádza nový tréner. Aký je?

Dôjde aj k obmene kádra?

A čo domáci futbalový štadión, kedy sa začne, ak sa vôbec začne, s jeho modernizáciou?

A iné...



Kde možno vidíte, že vám chýbal len malý krok k bodom vo vyrovnaných zápasoch?

V prvom rade všetko sa začalo už v letnom prípravnom tréningovom období pred samotnou sezónou, keď z kádra z minulej sezóny odišlo až jedenásť zohratých hráčov. A následne aj odchod trénera M. Petruša. Takže na tieto veci sme museli