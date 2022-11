Po letnej neistote napokon celkom pokojný zimný spánok

V najvyššej súťaži Stredoslovenského futbalového zväzu Družstevníku Liptovská Štiavnica po jesennej časti patrí 12. miesto s dvanástimi bodmi (3 víťazstvá, 3 remízy, 7 prehier).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jeseni v 7. lige kraľuje strelec až šiesteho tímu tabuľky Čítajte

LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA. Na ôsmu Šalkovú Štiavničania strácajú napríklad len tri body. Čiže v tabuľke, až na vrchné pozície, vládne dosť značná vyrovnanosť.

K doterajšej časti sezóny sme sa vrátili v rozhovore s hrajúcim trénerom nášho štvrtoligistu, 39-ročným Petrom Hofericom, ktorý svojho času nastupoval aj v najvyššej slovenskej súťaži.





V lete došlo u vás k výraznému prievanu v šatni, koľko hráčov odišlo?

Spolu deväť, takže zostali sme len ôsmi.



Neboli obavy, či Štiavnica nezmizne z futbalovej mapy?

Osobne som si takúto alternatívu nepripúšťal, no išlo o veľký stres.

Nikto nevedel garantovať, či vyskladáme mužstvo, či sa nazbierame na zápasy. No stále som veril, že nejako sa predsa len mančaft podarí dať dokopy.



Takže neistota bola značná?

Určite. Bol veľkým problém s kádrom. Keď sme oslovovali hráčov z piatej či šiestej ligy, nemali záujem o vyššiu súťaž.



Vy ste sa asi najviac angažovali v tomto procese, čo poviete?

Samozrejme. Bolo to množstvo telefonátov s funkcionármi klubov i samotnými hráčmi. Nechcem povedať, že sme brali všetko, čo má ruky-nohy, hoci tak to vyzeralo. Len ten, kto mal záujem, mohol k nám prísť.



Ako sa vám napokon podarilo vymodelovať súpisku?

Na prvé stretnutia sme boli jedenásti-dvanásti, no neprestával som veriť, že