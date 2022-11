Jeseni v 7. lige kraľuje strelec až šiesteho tímu tabuľky

Najvyššej okresnej súťaži, teda 7. lige, kraľuje na pozícii strelcov útočník tímu TJ Družba Smrečany/Žiar Martin Labaška, ktorý má na svojom konte 13 presných zásahov.

Smrečany/Žiar. Futbalová sezóna 2022/2023, respektíve jej jesenná časť, sa skončila a my sme sa bližšie pozreli na najlepších jesenných strelcov.



Najvyššej okresnej súťaži, teda 7. lige, kraľuje na pozícii strelcov útočník tímu TJ Družba Smrečany/Žiar Martin Labaška, ktorý má na svojom konte 13 presných zásahov. Zaujímavosťou je, že líder strelcov so svojím tímom nie sú na čele jesennej časti tabuľky, figurujú ´až´ na 6. mieste.





Ste najlepší strelec jesene. Ako hodnotíte tento svoj výkon?

Zadarilo sa /úsmev/ a aj šťastena stála pri mne. Strelecky sa mi darilo, akurát nám ako mužstvu sa darilo trošku menej. Čakal som, že to bude trošku lepšie.

Ale na druhej strane to mohlo byť aj horšie, aj za to šieste miesto sme pomerne spokojní.



Poväčšine bývajú najlepší strelci z popredných tímov tabuľky, ale, ako ste spomínali vy ste až šiesti. Čím to môže byť?

Ani neviem. Ja keď som v minulosti hrával v lepších tímoch, vo vyšších ligách, tak