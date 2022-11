Jesenný líder z Hýb má aj kráľa strelcov 8. ligy

Futbalisti TJ Tatran Hybe sa pred sezónou netajili, že chcú hrať dobrý, kvalitný futbal a budú myslieť na postup vyššie. Po jesennej časti to do bodky napĺňajú, keď sú prví a na konte nemajú ani jednu prehru. A aj medzi strelcami majú jesenného streleckého kráľa, ktorým je s 18 gólmi Michal Žufaj.

Ako sa spätne pozeráte za jesennou časťou sezóny?

Boli tam z našej strany dobré výkony, ale na druhej strane sme mali aj horšie výpadky. Ale, našťastie, jesennou časťou sme prešli bez prehry spoločne ako jeden tím.



Na vašom konte svieti 18 presných zásahov, takže asi vládne spokojnosť.

Samozrejme, je to pekne číslo. No dôležité je, že mám výborných spoluhráčov, ktorí ma zásobovali dobrými prihrávkami, takže k tomu číslu určite dopomohli aj oni.



Kto je takým vaším dvorným nahrávačom?

Nejak neviem konkretizovať jedného hráča, snažia sa mi to tam hádzať viacerí.