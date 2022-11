Bol aj vo fortunaligovom klube, no od jari kope najnižšiu súťaž

Filip Mastiš z 32 revúckych gólov sám nastrieľal takmer dve tretiny. Tabuľku kanonierov IX. ligy ovláda Filip Mastiš z Tatrana Liptovské Revúce, ktorý je na kóte dvadsiatich presných nástrelov.

LIPTOVSKÉ REVÚCE. Bol aj v klube vtedy účastníka Fortuna ligy FK Pohronie Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa, no do štatistík si pripísal akurát deväť minút v jednom zápase (v Senici) a od polovice súťažného ročníka 2021/2022 pôsobí v 9. ligových Liptovských Revúcach, kde takisto robil svoje prvé futbalové krôčky, kým neprešiel do ružomberskej šestnástky.





Prečo ste sa ocitli na najspodnejšom futbalovom poschodí?

Po konci v Pohroní som zostal doma, kde bývam. Presvedčil ma aj náš predseda Michal Saniga.



Nevnímate to ako obrovský pád?

Je to tak, už ale futbal beriem iba ako zábavu a neplánujem sa ním živiť.



V dvadsiatich rokoch dosť šokujúce rozhodnutie, či nie?

V Pohroní som viac-menej stratili nejaké ilúzie. Bola to tam hrôza. Všetko, čo sa v klube dialo. Pri trénerovi Gerim som si ani neškrtol. Navyše, kvárili ma zdravotné patálie. Išlo o problém s hlavou. Boli to extrémne bolesti, ktoré spôsoboval zaseknutý stavec na krku. Pri vyššej záťaži to bolo na nevydržanie, až sa mi