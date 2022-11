Po siedmich rokoch ožije zjazdovka na sídlisku, začínala na ňom Petra Vlhová

Vlek priamo na sídlisku je raritou.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Správa o tom, že v Liptovskom Mikuláši po sedemročnej odmlke ožije lyžiarsky vlek na sídlisku Podbreziny, Liptákov mimoriadne potešila.

Na sídliskovom svahu lyžiarsky vyrastali generácie ľudí.

Medzi mnohými napríklad aj Petra Vlhová, ktorej tím by mal pomôcť znovuzrodeniu lyžiarskej tradície na liptovskom sídlisku.

Rokuje sa o tom, že malé sídliskové stredisko bude niesť meno našej najúspešnejšej lyžiarky.

Nie je to náhoda, pretože Petra Vlhová práve tu začínala s lyžovaním. Okrem nej tu trénovala napríklad aj Martina Dubovská, ktorá úspešne reprezentuje Českú republiku.

Svah zarástol náletovými krovinami

Menšie stredisko patrí Združeniu športových klubov Jasná, ktoré zjazdovku pripravuje na spustenie zimnej sezóny.

Naposledy sa na nej krútil lyžiarsky vlek pred siedmimi rokmi. Pre problematickú prevádzku ho zatvorili.

Združenie dlhodobo hľadalo prevádzkovateľov vleku a model, ktorý by mohol fungovať. Podarilo sa im nájsť dvojicu ochotných prevádzkarov, oslovili aj Team Vlha, pomoc prisľúbilo tiež mesto, ktoré prispeje finančne.

„Aj vďaka finančnej injekcii, ktorú sme uvoľnili z mestskej kasy, môžu prevádzkovatelia lyžiarskeho vleku v týchto dňoch naplno zarezávať. Aktuálne čistia svah od náletových drevín, pomedzi to behá mulčovacie auto, ktoré kultivuje pôdu. Nakúpili už ratrak či nové čerpadlo, skúšajú osvetlenie, technológiu vleku a do dvoch týždňov chcú spustiť tiež umelé zasnežovanie. V prevádzke by mal byť aj bufet,“ informoval liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.

Technológia zasnežovania je efektívnejšia

Lyžiarsky vlek mal v minulosti problém s udržaním nákladov na prevádzku. Ako vysvetlil predseda Združenia športových klubov Jasná Pavel Šiarnik, riziká si uvedomujú aj teraz.