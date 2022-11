Nemocnici v Liptovskom Mikuláši hrozí, že sa v nej nebude rodiť ani operovať

Ľudia by museli dochádzať do Ružomberka alebo Popradu.

LIPTOV. Uplynulú stredu sa na pôde ministerstva zdravotníctva uskutočnilo stretnutie, ktorého témou bola optimalizácia siete nemocníc. Nemocnica v Liptovskom Mikuláši klesla z regionálnej na komunitnú úroveň. Ružomberská vojenská nemocnica, ktorá je spádovou nemocnicou pre veľkú časť severného Slovenska, má byť zas regionálnou nemocnicou.

O tom, že liptovskomikulášska nemocnica má byť v najnižšej kategórii, sa rozprávalo už vlani. Nemocnicu osobne navštívil aj minister Vladimír Lengvarský. Ten obyvateľov okresu ubezpečil, že nemocnica sa rušiť nebude a oddelenia, ktoré fungujú, zostanú zachované.

Komunitné nemocnice, ktoré by mali byť v rámci Žilinského samosprávneho kraja dve, v Liptovskom Mikuláši a Trstenej, budú po reforme slúžiť najmä pre dlhodobo a chronicky chorých pacientov alebo na rehabilitácie pooperačných stavov.

Téma sa vrátila po komunálnych a župných voľbách.

Horný Liptov to bude mať bližšie do Popradu

Funkciu regionálnej nemocnice pre Liptov by mala plniť Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku. Podľa prepočtov by sa 90 percent obyvateľov do nej malo dostať autom do pol hodiny. Pre chýbajúcu diaľnicu a časné dopravné zápchy na cestách prvej triedy je 30 minútový dojazd do Ružomberka z horného Liptova nereálny. Obce horného Liptova by museli cestovať do Popradu.