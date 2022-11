Komunitná nadácia Liptov opäť udeľovala ocenenia výnimočným talentom

Osobnosti oceňovali v rámci Benefičného koncertu Deti Deťom.

LIPTOV. Komunitná nadácia Liptov v stredu 16. novembra 2022, pod záštitou Mesta Liptovský Hrádok v spolupráci so umeleckými školami pôsobiacimi na pôde mesta, už desiatykrát udeľovala Cenu Karola Feňveša nadaným žiakom umeleckých škôl s talentom.

V rámci Benefičného koncertu Deti Deťom sa okrem Ceny Karola Feňveša udeľovala aj Cena Dr. Ivana Šenšela osobnostiam, ktoré v oblasti kultúry a osvety v meste Liptovský Hrádok urobili veľa záslužnej, nezištnej a neoceniteľnej práce. Cenu Ladislava Habiňáka udeľovali študentom stredných škôl z oblasti IT technológií.

Nadačný fond Deti Deťom bol pri nadácii založený Izabelou Trepáčovou pred jedenástimi rokmi. Jeho poslaním je pomoc, prezentácia a podpora detí bez rozdielu. Pomáha deťom zo sociálne slabých rodín, zdravotne znevýhodneným, športovo či umelecky nadaným.

Vznešený cieľ sa darí napĺňať aj podujatím, akým bol tohtoročný benefičný koncert Deti deťom. Slogan, ktorý sa stal zároveň názvom koncertu, si vtedy len deväťročná Izabelka osvojila a dodnes v tomto duchu realizuje viaceré aktivity nielen v nadácii. Do života KNL ju ako malé dievčatko priviedol a usmernil otec Miroslav Trepáč. Položili tak silné základy krásnej myšlienky, ktorú každý rok nadácia rozvíja.

Cena Karola Feňveša 2022

Hlavnou myšlienku ocenenia je prezentácia a podpora mimoriadnych, originálnych, nadaných a svedomitých žiakov základných umeleckých škôl. Umenie je pre ocenených súčasťou dennodenného života. A práve preto sa organizátori rozhodli doceniť ich snahu a oceniť tých najlepších v štyroch kategóriách: hudba, spev, tanec a výtvarné umenie.

v kategórii hudba:

Beáta Budinská - nominant ZUŠ v Liptovskom Hrádku

Beáta Budinská študovala odbor Hra na husliach pod pedagogickým vedením učiteľky Márie Pitoňákovej, tento rok absolvuje štúdium na II. stupni pod vedením Dany Orgovánovej. Patrí medzi osobnosti, ktoré sú piliermi v rôznych komorných zoskupeniach ako je sláčikový orchester a doprovodný orchester speváckeho zboru Lúč

René Kertész - nominant SZUŠ v Liptovskom Hrádku

René študuje hru na husliach deviaty rok. Schopnosti, vedomosti a zručnosti, ktoré ako huslista nadobudol, uplatňuje a stále rozvíja. Umelecky sa rozvíja a uplatňuje v ľudovej hudbe folklórneho súboru Pramienok a v školskej kapele Šiesty zmysel. Minulý rok absolvoval workshop s umeleckým vedúcim Slovenského komorného orchestra Ewaldom Danelom a predstavil sa ako sólista s Vivaldiho koncertom a Slovenským komorným orchestrom na koncerte v Liptovskom Mikuláši.

v kategórii tanec:

Stanislav Červeň - nominant ZUŠ v Liptovskom Hrádku

Je členom DFS Cindruška a od tohto školského roku aj FS Majerán v Liptovskom Hrádku. Každá tanečníčka je rada, keď s ním môže tancovať. Je veľmi svedomitý a výborné výsledky má aj v hudobnom odbore ZUŠ, v ktorom študuje výučbu na akordeón.

Tamara Kollárová - nominant SZUŠ v Liptovskom Hrádku

Tamarka sa tancu venuje už od útleho detstva. Od počiatku svojej tanečnej dráhy bola členkou Tanečného klubu Jessy, s ktorým absolvovala množstvo domácich aj medzinárodných súťaží. Z role aktívnej tanečníčky sa neskôr posunula do pozície začínajúcej choreografky. V tanci sa zdokonaľuje na profesionálnej úrovni v tanečnom konzervatóriu a popri tom pracuje s deťmi a tínedžermi, ktorým sa venuje pedagogicky a tvorivo nielen v rámci svojej povinnej študijnej praxe.

v kategórii spev:

Katarína Čupková - nominant ZUŠ v Liptovskom Hrádku

Katka je absolventkou spevu v Základnej umeleckej škole. V jej repertoári sú aj populárne a gospelové piesne, ktoré s obľubou spieva v kostole s hudobnou skupinou. V neskoršom období zvládala aj technicky náročnejší repertoár ako sú árie z klasickej hudby. Počas svojho štúdia sa úspešne prezentovala na mnohých koncertoch.

Adela Kováčová - nominant SZUŠ v Liptovskom Hrádku

Adelka od úplného detstva navštevovala hudobnú školu Yamaha v Ružomberku pod vedením Vladimíry Považskej. Ako 6-ročná začala prípravné štúdium hry na klavíri v Súkromnej ZUŠ Jánoš a neskôr pokračovala v ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku. V roku 2016 začala študovať spev pod vedením Mgr. Vladimíry Považskej a od roku 2020 je žiačkou Súkromnej základnej umeleckej školy Liptovský Hrádok pod vedením MgA. Ľubomíry Dutkovej, PhD. V súčasnosti je hlavnou speváčkou jazz-rockovej kapely Šiesty zmysel a od septembra 2022 aj žiačkou prípravného ročníka hudobno-dramatického odboru Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici so zameraním na muzikál.

v kategórii výtvarné umenie:

Adela Kristína Halušková - nominant ZUŠ v Liptovskom Hrádku

Adela je žiačkou výtvarného odboru ZUŠ Liptovský Hrádok v ateliéri výtvarnej pedagogičky Jany Khouri, ktorý navštevuje od svojich piatich rokov. V súčasnosti sa už ako stredoškoláčka v maturitnom ročníku gymnázia pripravuje na ďalšie štúdium na vysokej škole umeleckého zamerania.

Počas celého obdobia v ZUŠ inklinovala ku grafickej tvorbe. Za svoje grafické diela bola ocenená na viacerých medzinárodných prehliadkach.

Radka Štricová - nominant SZUŠ v Liptovskom Hrádku

Radka patrí ku citlivým žiakom s umeleckým vnímaním sveta. Zúčastňuje sa na mnohých výtvarných súťažiach. Počas desaťročného štúdia na našej škole sa začala venovať háčkovaniu. Presnejšie dizajnu háčkovaných hračiek pre najmenšie deti a jej čistá, pekná práca a rukopis je už značne viditeľný. Je to cieľavedomá žiačka, ktorá by sa chcela umeniu venovať aj v budúcnosti a postupne si hľadá svoju cestu.

Cena Ladislava Habiňáka 2022

Ladislav Habiňák sa stal mentorom budovania a rozvoja výpočtovej techniky na Slovensku a KNL chce Cenou Ladislava Habiňáka oceňovať študentov stredných škôl v regióne Liptov za významné úspechy v oblasti výpočtovej techniky a informatiky.

Cenu v roku 2022 získali

Samuel Fábry - nominant Strednej odbornej školy elektrotechnickej Liptovský Hrádok

Samuel je čerstvý absolvent SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Počas štúdia si vedomosti a zručnosti rozširoval aj nad rámec stredoškolského učiva účasťou v Študentskom trénerskom centre Microsoft. Vytvoril aplikáciu Parkovací asistent, ktorá umožňovala prihlasovať sa žiakom na parkovanie pred školským internátom. Aktívne sa zúčastňoval dobrovoľníckej činností. Momentálne študuje na Žilinskej univerzite.

Daniela Pikalová - nominant Gymnázia Liptovský Hrádok

Daniela už niekoľko rokov pracuje v združení eRko, ktoré neformálne vzdeláva deti a mladých ľudí. Svoje poslanie uskutočňuje cez osobný príklad mladého dobrovoľníka. Druhým miestom v medzinárodnom kole Vyšehradskej štvorky v ekonomicko-marketingovej súťaži High School Business Challenge opäť potvrdila svoje kvality v oblasti ekonomiky, kreativity v marketingu, agilitu pri vytváraní čo najideálnejšieho biznis plánu, ale aj odolnosti voči stresovým situáciám.

Umenie a kultúra má v meste Liptovský Hrádok bohaté zázemie. Veľa z nás však jej význam v spoločenskom živote a vplyv, ktorý by mala mať na budúce generácie, trošku podceňuje. Komunitná nadácia Liptov sa preto v roku 2014 po prvýkrát rozhodla udeliť cenu ľuďom, ktorí boli alebo sú súčasťou kultúrno-spoločenského diania v Liptovskom Hrádku.

Odovzdávanie hodnôt z generácie na generáciu a vytvorenie generačného prepojenia sa nadácii v tejto uponáhľanej dobe javí ako veľmi dôležité a podstatné. Uvedomujú si, že okrem vytvorenia priestoru pre mladých, si treba všimnúť aj dospelých. Ľudí, ktorí už niečo v živote dokázali, ľudí, ktorí sú prínosom pre nás, pre naše mesto, pre celý región Liptov.

Cena Dr. Ivana Šenšela 2022

Ivan Šenšel bol dušou kultúry v Liptovskom Hrádku a KNL Cenou Dr. Ivana Šenšela oceňuje osobnosti, ktoré na poli kultúry a osvety v meste Liptovský Hrádok urobili veľa záslužnej, nezištnej a neoceniteľnej práce. Rozhodli sa oceniť ich spoločenský prínos a vyzdvihnúť ich prácu. Pretože jednotlivci tvoria spoločnosť a spoločnosť sa môže rozvíjať len vďaka jednotlivcom. O to vzácnejší sú jednotlivci, ktorí vytvárajú pozitívne hodnoty. Od nich si naše deti môžu brať príklad, od nich si môžu mnoho odkukať a neskôr na vlastnom živote ďalej dotvárať a rozvíjať stále novú, lepšiu spoločnosť.

Za existenciu udeľovania ceny, sa do pomyselnej siene slávy Liptovského Hrádku zapísalo už štrnásť osobnost, držiteľov Ceny Ivana Šenšela. A tento rok k ním pribudnú mená ďalších dvoch výnimočných dám, sú nimi Alena Majeríková a Ľubica Chlebová.

Alena Majeríková – je jedna z najvýraznejších a najdlhšie pôsobiacich aktívnych osobností slovenskej tanečnej organizácie, moderátorka, organizátorka, národná a medzinárodná porotkyňa, vedúca a odborný dozor mnohých domácich súťaží. Ako choreografka a trénerka svojich tanečníkov doviedla až k tretiemu miestu na Majstrovstvách sveta v nemeckej Riese s detskou formáciou „Maliari“.

Ľubica Chlebová – je hlavná sčítateľka súťažných disciplín International Dance Organization (IDO), teda pri súťažiach zabezpečuje sčítanie bodov, ktoré udeľujú jednotliví rozhodcovia. Ako sčítateľka pôsobila aj na niekoľkých medzinárodných súťažiach a ako lektorka vychováva ďalších slovenských sčítateľov.

Je spoluorganizátorka súťaží v disciplínach IDO a deťmi milovaná trénerka, ktorej rukami prešli v úplných začiatkoch (niekedy už od 3 rokov) takmer všetky deti TK Jessy.

Obe tieto dámy spojila jedna záľuba – tanec – a malá dedinka Vavrišovo, kde sa stretli ich cesty.

Práve tu, sa spoznali so svojou priateľkou Ivkou Slanou, ktorá už vtedy viedla súbor Jessika v Bratislave. Keď sa Ivka presťahovala do Vavrišova spoznala Ľubku a Ajku a spoločne v roku 1994 založili Tanečný klub Jessy Vavrišovo ako dieťa Jessiky, ktorý dával možnosti vyplnenia voľného času deťom, no spojil aj celé rodiny do tanečníckej komunity. Tancom žila celá dedina. Už prvá choreografia „Indiánske rituály“ priniesla klubu titul Majstra Slovenska a nasledovali prvé cesty do zahraničia na majstrovstvá Európy a sveta do prímorského mestečka Portorož, kde vo výprave klubu okrem tanečníkov nemohli chýbať aj zanietení rodičia. Neskôr sa klub rozšíril o tanečníkov z okolia a začal trénovať aj v Liptovskom Hrádku. Zo zakladajúcich 13 detí ich o niekoľko rokov bolo už viac ako sto a množstvo ich národných aj medzinárodných titulov a finálových umiestnení sa dnes len ťažko dá spočítať. Tanečný klub Jessy vytvoril tisíckam detí nádherné detstvo a mnohým z nich dal základ pre profesionálnu tanečnú kariéru. Teta Ajka, ako ju celé desaťročia deti volajú, je aktuálne manažérka Súkromného tanečného konzervatória. Teta Ľubka sa nikdy neprestala venovať rozvoju obce Vavrišovo a dnes ju spravuje ako jej starostka. Obe, okrem svojich stálych zamestnaní, už viac ako 20 rokov pôsobia ako učiteľky tanečného odboru Súkromnej ZUŠ a Tanečný klub Jessy oddane a bez prestávky rozvíjajú až dodnes.

V rámci programu sa predstavili nielen ocenení žiaci oboch ZUŠiek svojím sólovými vystúpeniami, ale aj spevácky zbor Lúč pod vedením Bronislavy Majerčíkovej či kapela 6. zmysel a Ľudová hudba Pramienok Súkromnej základnej umeleckej školy pod vedením riaditeľky Evi Ohraďanovej.

Ocenením osobnostiam nadácia srdečne blahoželá a do ďalšieho života želá plno radostných chvíľ.