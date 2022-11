Tréner Fabuľa: „Keby som mal obavy, tak by som do Tatrana nešiel“

Fortunaligový Liptovský Mikuláš okamžite po ukončení jesennej neúspešnej časti sezóny angažoval nového trénera. A ten má v tom jasno. Nebojí sa veľkej výzvy, ktorou je zachrániť súťaž.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Na fortunaligovom mikulášskom Tatrane majú už viac ako jeden týždeň nového trénera Mareka Fabuľu, ktorý vystriedal na lavičke hlavného kormidelníka Jozefa Kostelníka.



Na Liptov prichádza s jasným cieľom zachrániť najvyššiu ligovú súťaž.?Po týždni tvrdých a zároveň zoznamovacích tréningoch s celým mužstvom sme sa na Tatran opäť vrátili a hlavnému trénerovi položili zopár otázok.





Ako sa vám páči na Liptove, respektíve na Tatrane?

Okolie Liptova poznám dobre, veď ešte aj ako hráč som pôsobil v Ružomberku. Takže nie je mi to tu cudzie. Samozrejme, na Tatrane sa cítim dobre, aj keď som tu pomerne len krátko.



Vaše posledné futbalové trénerské pôsobisko bolo až v ďalekom Mongolsku, čo nie je typická futbalová krajina. Keby ste mohli pár slov.

Predovšetkým prišla odtiaľ zaujímavá ponuka, čo je v našom trénerskom chlebíčku prvoradé. Futbal sa hrá na celom svete, preto tie cesty sú nevyspytateľné, kde nás zaveje – a mňa až do Mongolska. Áno, je pravda, že to nie je futbalová krajina. Futbal tam nie je športom číslo jeden, ale je na veľmi rýchlej vzostupnej krivke a robia všetko pre to, aby tam ten futbal bol v budúcnosti práve športom na vrchole, teda jednotkou. A aj čo sa kvality týka, je pomerne vysoko.

Pre mňa osobne to bola obrovská skúsenosť, či už po ľudskej stránke, ale aj po profesnej.

Aktuálne prichádzate do Tatrana. Neobávali ste sa toho, že Mikuláš po jeseni stojí na chvoste tabuľky, s výraznou bodovou stratou?

Ako sa hovorí, kto sa bojí. nech do lesa nejde. A toto je aj môj prípad. Vôbec som