Ludrová dýcha na chrbát prvej Palúdzke

Futbalisti OŠK Ludrová v najvyššej liptovskej súťaži zimujú na druhej priečke (8 víťazstiev,3 remízy, 2 prehry), dva body za prvou Palúdzkou a s rovnakým bodovým nástrelom ako má 3. Ľubeľa.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Liptov pozná najlepšiu futbalovú jedenástku Čítajte

LUDROVÁ. Zverenci Martina Chmelu takmer celú jeseň viedli 14-členný pelotón, ale v posledných štyroch kolách akoby stratili dych – dve domáce remízy (s Hrboltovou 0:0 a s Liptovskou Lúžnou 3:3) a dve prehry (v Liptovskom Jáne 1:3 a v Palúdzke 0:1). Napokon však prvú polovicu sezóny zatvorili cenným víťazstvom v odloženom dueli 8. kola v Ľubeli (1:0). O doterajšom účinkovaní mužstva v siedmej lige sme hovorili s tajomník ludrovského futbalu Pavlom Kmeťom.





Čo sa udialo vo finiši po takom skvelom marši?

Neviem, sami si to nedokážeme vysvetliť. Asi sláva chalanom vstúpila do hlavy. Hrboltová sa dobre na nás pripravila, mala naše mužstvo prečítané. Jej hráči dreli, bol to výborný zápas. Tento výsledok by ma ani neškrel, ale naštrbil sebavedomie mužstva. Čo sa týka Liptovského Jána a Liptovskej Lúžnej, to sú tímy, ktoré musíme porážať, ak chceme pomýšľať na prvenstvo v súťaži. Boli to zápasy predovšetkým o hlavách. Prispôsobili sme sa súperom a tak to dopadlo. K zápasu v Palúdzke nemôžem povedať nič, zásluhou oboch celkov sa hral veľmi dobrý futbal, aj s výbornými rozhodcami. Domáci potvrdili svoju kvalitu. Chvalabohu, že sme na konci skvele zvládli dohrávku v Ľubeli.

V článku sa dočítate napríklad aj: Čo najviac mrzí v Ludrovej.

Aký majú mančaft.

Majú aj ťahúňov tímu?

Postúpi Ludrová vyššie?

Čo tréner, zostáva?

Koľko divákov chodí na zápasy v Ludrovej?



Ludrová ťahala 10-zápasovú sériu bez prehry, to asi málokto v klube čakal.

Čakal-nečakal, no niektoré zápasy chlapci až v samom závere strhli na svoju