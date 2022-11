Ako začal? Zelenáč všetkých prekvapil. Prišiel a zvíťazil na majstrovstvách sveta

Mikulášsky fitnesák a akrobat v jednom Michal Barbier zbiera medaily z vrcholných svetových podujatí ako na bežiacom páse.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mikulášsky fitnesák a akrobat v jednom Michal Barbier zbiera medaily z vrcholných svetových podujatí ako na bežiacom páse. Veď prednedávnom sa vrátil z dvoch majstrovstiev sveta, kde štartoval v dvoch rôznych disciplínach, a na Liptov priniesol dva tituly majstra sveta. Na konte má tak už zlatý majstrovský hetrik, nie za sebou, vo fitnes. A k tomu pridal aj titul v novej disciplíne fitnes chalange.



Po týchto výrazných úspechoch sme sa s Barbierom stretli, aby sme pre vás zistili, ako to teda s fitnesom ako takým na Slovensku je. Dá sa ním uživiť? Aj to bola jedna z našich otázok.





Ako a odkedy sa naplno venujete fitnesu, odkedy súťažne?

Dostal som sa k nemu od mojich dvadsiatich rokov. Bolo to vlastne po viac ako ôsmich rokoch, ako som začal cvičiť, ale nie s činkami, ale hlavne akrobatické cvičenia, parkour, strečing a hlavne s vlastnou váhou. V tom čase si ma všimol Ľubomír Hečko, známy tréner fitnesu a kulturistiky. A práve on ma doslova dotlačil na prvú súťaž vo fitnes, pretože ja som so súťažením nebol nejak stotožnený. Ale povedal som si dobre, vyskúšam to. A hneď na mojej prvej veľkej súťaži v roku 2018, na majstrovstvách Slovenska juniorov, som bol prvý čo ma nakoplo do ďalších bojov.



Takže koľko svetových titulov už máte na svojom konte?

Ak rátame z medzinárodných majstrovských súťaží, tak doteraz sa mi podarilo byť