Hrboltová sumarizuje jeseň. Spokojní však nie sú

Futbal v Hrboltovej pozdvihol na vyššiu úroveň, keď z vtedajšej minulosezónnej siedmej ligy postúpil do šestky, terajšej sedmičky.

A ako sa im v novej sezóne darilo, zhodnotil klub TJ Iskra Hrboltová takto:

Po postupe do najvyššej súťaže sme dosiahli historický výsledok pre futbal v Hrboltovej. Vedeli sme, že nás nečaká nič ľahké, keďže sme posledné dva mesiace šli bez tréningov a len na zotrvačník. Napriek tomu sme postúpili. Pravdepodobne preto si chlapci mysleli, že to pôjde aj naďalej. Po uverejnení žrebu, keď sa ukázalo, že nastúpime hneď v úvodnom kole proti Černovej, sa tri týždne trénovalo. Do úvodu jesennej časti sme nastupovali bez viacerých hráčov. Boli to tresty, ale aj práca v zahraničí či zranenia.

Taktický úvod nevyšiel

Na úvod sme odohrali smoliarsky zápas v Černovej. Tento zápas sme prehrali po hrubej chybe, no aj napriek tomu to bol až príliš taktický zápas nie veľmi pekný pre divákov, ktorí prišli v hojnom počte. Nasledujúce kolo prišlo nepríjemné výsledkové prekvapenia, keď sme doma podľahli Smrečanom zahanbujúco 0:5. Ťažko sa vysvetľuje, že sme neboli slabší. Podobný scenár mal aj ďalší zápas v Sliačoch. Do zlomeniny nohy hráča súpera bolo všetko z našej strany v poriadku. Tento moment a následná zmena verdiktu na pokutový kop zmenil dianie na hracej ploche. Naši hráči, kamaráti Patrika Šlachtu, ostali zaskočení a domáci to využili. Do polčasu dali tri góly a rozhodli o výsledku. I keď v druhom polčase sme boli dominantní my.



Vo štvrtom kole sme doma privítali Ľubeľu bez troch hráčov zo základu. Bohužiaľ, ani my sme neboli kompletní a nevyužili sme šancu. Za stavu 1:2 sme v druhom polčase mali obrovský tlak a vyrovnanie viselo vo vzduchu. Prišlo však dvojnásobné zaváhanie nášho brankára a zbytočne sme prišli o body.

Po týchto štyroch kolách sme boli psychicky na dne a podľa žrebu to mohlo byť oveľa horšie.

Našťastie sa skončili tresty a dosiahli sme pre nás v tom čase veľmi dôležité remízy v Iľanove a Dúbrave.

Aby toho nebolo málo, zranili sa nám ďalší dôležití hráči – Bistiak a Katrák, ktorí boli mimo až do konca jesene.

Prišli aj dôležité víťazstva

