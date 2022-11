Nakupovať musí naozaj každý. Či už vás to baví alebo musíte. V každom prípade platí, že každý rád šetrí. Ušetrené euro sa vždy hodí.

Šetrenie pri online nakupovaní, či pri nakupovaní v kamenných predajniach začína maličkosťami. Ak však viete ako na to, tak aj vďaka týmto maličkostiam dokážete ušetriť mesačne desiatky eur. Ukážme sme 4 tipy ako ušetriť pri nakupovaní.

Ak sa snažíte šetriť pri každom nákupe, tak niektoré z tipov určite poznáte a pravidelne využívate. Určite vám však ukážeme aj nejaké nové informácie, ktoré vám umožnia ušetriť ešte viac. V dnešnej dobe vysokej inflácie a rastúcich cien energií platí dvojnásobne, že každé ušetrené euro sa počíta. Tak hor sa šetriť!

Akčné online letáky

Prvou možnosťou ako ušetriť, ktorú si spomenieme sú akčné online letáky. Papierové letáky určite pozná každý z vás. Doba sa však mení, a aj letáky pomaly prechádzajú do online prostredia. Niektoré obchody ako napríklad Lidl dokonca úplne prestali distribuovať Lidl leták do schránok a nájdete ho iba v kamennej predajni alebo online.

Populárne letáky ako Tesco leták, Metro leták online, či Billa leták si viete pohodlne prelistovať na rôznych webových portáloch ako Tipli.sk, či Kaufino. Prehliadanie online letákov je na týchto portáloch absolútne bezplatné a bez nutnosti akejkoľvek registrácie. Vyskúšajte si pohodlne prelistovať Metro leták z pohodlia domova, či práve pri nákupe v obchodnom dome Metro. Zaručene tu nájdete skvelé ponuky, ktoré vám umožnia výrazne ušetriť nemalé finančné prostriedky. Listujte však pozorne, aby vám žiadna skvelá ponuka neunikla.

Zľavové kódy a zľavové kupóny

Ďalšou skvelou možnosťou ako ušetriť sú zľavové kódy a zľavové kupóny do obchodov. Zväčša sa však dajú využiť iba pri online nákupoch. Z času na čas však nájdete aj zľavový kupón, ktorý sa dá využiť aj v kamenných predajniach. Ak sa vám nechce vyhľadávať zľavové kupóny a kódy na rôznych miestach, tak sa pozrite napríklad na portál Tipli.sk, ktorý vám okrem desiatok online letákov ponúka aj stovky zľavových kódov a kupónov. Tie vám umožnia výrazne ušetriť pri nákupe vo vašom obľúbenom obchode.

Nezáleží pri tom vôbec na tom, či práve zháňate doplnky do domácnosti alebo výbavu do nového auta. Na Tipli nájdete viac ako 650 obchodov. Výber je teda rozhodne široký. Obchody ako Alza.sk, Euronics TPD, či nadnárodné obchody ako AliExpress, či Booking sú iba malým zoznamom zaujímavých obchodov, ktoré na Tipli nájdete.

Peniaze z nákupu naspäť

Výbornou a mimoriadne populárnou možnosťou ako ušetriť pri nakupovaní je možnosť získania peňazí z nákupu naspäť. Hoci to znie mimoriadne zložito, tak je to naozaj veľmi jednoduché. Stačí sa zaregistrovať na Tipli.sk, pozrieť sa na výber obchodov a prekliknúť sa do vášho obľúbeného cez Tipli. Po dokončení nákupu presne tak ako zvyčajne, stačí návrat na Tipli, kde budete mať na vašom Tipli účte pripísanú alikvótnu percentuálnu čiastku z hodnoty nákupu. Tú sa vždy dozviete v profile obchodu na Tipli. Peniaze z Tipli účtu si viete kedykoľvek nechať previesť na váš bežný účet v ktorejkoľvek banke. Získajte časť peňazí z nákupu aj vy a jednoducho ušetrite.

Tipli tipy a triky

Poslednou možnosťou šetrenia, ktorú si spomenieme sú Tipli tipy a triky. Tento skvelý portál, ktorý sme si v priebehu článku už pár krát spomenuli totiž produkuje aj vlastné autorské články, ktoré sa dotýkajú rôznych zaujímavých tém. Okrem tipov na výlety, či chutných receptov tu však nájdete aj ďalšie tipy ako ušetriť. Na Tipli majú so šetrením pri nákupoch dlhoročné skúsenosti, a tak sú práve tieto články skvelým zdrojom inšpirácie ako ušetriť.

Navyše Tipli pre vás monitoruje aj všetky najväčšie nákupné akcie ako Black Friday, Dni Marianne, či AliExpress Day. Počas týchto nákupných sviatkov dokážete často ušetriť pri vybraných produktoch až 80 % z pôvodnej ceny. A to sa už rozhodne oplatí. Prečítajte si špeciálne články ku každému z týchto nákupných sviatkov a rozhodne nebudete ľutovať. Nájdete tu skvelé tipy a triky ako z nich vyťažiť čo najviac.

Tipov ako ušetriť je naozaj mnoho. Spomenuli sme si iba pár základných, ktoré sa dajú využiť v kamenných predajniach, či v internetových obchodoch. Ktoré využijete je naozaj len a len na vás. Určite sa však pozrite na Kaufino.com a vyskúšajte si online prezeranie letákov úplne zadarmo. Taktiež odporúčame aj obľúbený portál Tipli.sk, ktorý pre vás vyhľadáva množstvo zľavových kódov a kupónov do online, ale aj kamenných obchodov a navyše ponúka aj možnosť získania časti peňazí z nákupov naspäť. Prezrite si aj zaujímavé články, ktoré na Tipli nájdete a nechajte sa inšpirovať. Kombinujte všetky vyššie spomenuté spôsoby šetrenia a nakupujte lacnejšie ako ste si predstavovali. Je to naozaj jednoduché, keď viete ako na to.