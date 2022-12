Lekári na Liptove stiahli výpovede, nemocnice fungujú ako doposiaľ

Najvyšší počet výpovedí v kraji zaznamenali v liptovských nemocniciach.

Šéfredaktor - MY Liptov

Liptovskomikulášska nemocnica v prípade, ak by lekári nestiahli výpovede, musela zatvoriť urgentný príjem. (Zdroj: Ľubica Stančíková)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Vyše päťdesiat lekárov, zamestnaných v liptovskomikulášskej nemocnici, stiahlo k 30. novembru výpovede, ktoré podali ešte v septembri.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Ďalšia výstavba pod Demänovskou dolinou, odvodnia pre ňu celé územie Čítajte

Urobili tak na základe víkendovej dohody Lekárskeho odborového združenia s vládou a v stredu schválených zmien zákonov. Od nového roka im zvýšia platy.

V Liptovskom Mikuláši podala v septembri výpovede viac ako polovica lekárov. V Ružomberku ich bolo vyše sto, čo je zhruba tretina.

Pokiaľ by lekári výpovede nestiahli, zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre pacientov na Liptove by bolo značne komplikované.

Krízový plán bol pripravený

Nemocnice mali pripravené krízový scenár. Keby nedošlo k dohode, tak v Liptovskom Mikuláši by nemocnica nedokázala zabezpečiť plánovanú aj neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Prestal by fungovať urgentný príjem, tiež by tu nemohli prijímať nových pacientov, museli by zrušiť plánované operácie.

Fungovali by len pôrodnica, novorodenecké aj detské oddelenie, tiež rádiológia a oddelenie laboratórnej medicíny.