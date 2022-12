Tatran pokračuje v príprave a skúša aj nových hráčov

Fortunaligista z horného Liptova MFK Taran Liptovský Mikuláš stále trénuje a pripravuje tím na dôležitú jarnú časť sezóny. Počas uplynulej soboty odohral druhý prípravný zápas pod novým trénerským vedením.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti fortunaligového MFK Tatran Liptovský Mikuláš aj po skončení sezóny, v ktorej po jeseni figurujú na chvoste tabuľky, nezaháľajú a poctivo sa pripravujú pod novou trénerskou taktovkou na dôležitú a ťažkú jar.



Počas druhého týždňa, od príchodu nového trénera Mareka Fabuľu, odohrali Liptáci druhý prípravný zápas.

Predstavili sa v sobotu (3. 12.) na pôde súpera, 8. celku poľskej najvyššej súťaže MKS Krakov. V zápase síce prehrali 4:1, ale podľa slov trénera Fabuľu zápas splnil to, čo od neho očakávali a rozdelil ho na dve časti.



„Tú našu hru musíme rozdeliť. Prvá časť predstavovala zhruba prvých 60 minút, kde sme boli veľmi aktívni na lopte. Zároveň som bol milo prekvapený, ako sa chlapci zžili s tým predzápasovým týždňom a tréningami, ktoré sme absolvovali, respektíve to následne s taktickými zámermi preniesli aj do zápasu. Dokonca prvých 20 minút zápasu sme boli výrazne dominantní a súper mal problém vôbec vyjsť von z vlastnej polovice ihriska. A i potom, aj keď sa hra už pomerne