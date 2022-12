Liptovská Teplá v role nováčika vo vyššej súťaži je (zatiaľ) v prvej trojke

Futbalistov OŠK Renop Liptovská Teplá smelo možno označiť za šťuku B skupiny VI. ligy. Mužstvo po jeseni tróni na 3. mieste, keď má rovnaký počet (27) bodov (8 víťazstiev, 3 remízy, 2 prehry) ako druhá Vavrečka a len o štyri menej ako „polčasový“ líder Švošov.

LIPTOVSKÁ TEPLÁ. Obec, ktorá sa ešte nikdy na takom vysokom futbalovom poschodí nenachádzala, má za sebou tiež skvelú cestu v Prezidentskom pohári. V súťaži, ktorá je vypísaná pre víťazov najvyšších líg oblastných futbalových zväzov, sa OŠK Renop prekliesnil medzi najlepšie kvarteto. K jeseni v Liptovskej Teplej sme sa vrátili v rozhovore s trénerom mužstva Jánom Kovalčíkom.





Vládne v klube spokojnosť s doterajším bodovým nástrelom?

Keby mi niekto v lete povedal, že mužstvo získa 27 bodov a len dva razy prehrá, asi ťažko by som mu veril. Hovorili sme skôr o piatej-šiestej priečke. Takže určite veľká spokojnosť. Jednoducho super bilancia.



Viacmenej štartom do novej sezóny bol Slovnaft Cup, ktorý po postupe znamenal ďalší futbalový boom v dedine, čo vy na to?

Na Slovenský pohár bol každý nabudený. Na úvod chlapcom žreb do cesty postavil štvrtoligovú Liptovskú Štiavnicu. Vopred bolo známe, že víťaz tohto zápasu privíta fortunaligový Ružomberok. Štiavničania v tom čase ešte len dávali hráčsky káder dokopy. Aj preto som bol presvedčený, že ide o mužstvo, cez ktoré sa dá ísť ďalej. Vďaka nášmu víťazstvu 1:0 k nám zamieril Ružomberok. Je pravda, že prvoligista postavil viacerých mladých hráčov, no mňa teší, ako chalani vzdorovali a prehrali len 0:2.



OŠK do šiestej ligy vletel piatimi výhrami v rade, potom prišla prvá remíza (vo Vavrečke 1:1) a v 8. kole mužstvo stratilo v Chlebniciách nulu v kolónke prehier (0:2). Na nováčika fantázia, či nie?

Tak to som veru nečakal. Boli obavy hneď z prvého stretnutia na Orave, no 2. kolo