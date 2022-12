O sezóne sme hovorili s kapitánom MFK Ružomberok Jánom Maslom

Pred rokom futbalisti MFK Ružomberok zavŕšili jesennú časť na 3. mieste s 35-bodovým ziskom (9 víťazstiev – 8 remíz – 2 prehry). Teraz, takisto po osemnástich kolách, mužstvu patrí piata priečka, keď vykopalo 24 bodov (5 – 9 – 4).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jedenásť zápasov boli bez prehry, dobehli ich až posledné dve dohrávky Čítajte

RUŽOMBEROK. MFK stráca päť bodov na štvrtú Podbrezovú a na druhej strane má len o štyri „puntíky“ viac než deviaty Trenčín. Smelo možno povedať, že očakávania, ktoré boli na úžasnej vicemajstrovskej sezóne v doterajšej časti fortunaligového ročníka 2022/2023 mužstvo nenapĺňa.

Ani výsledkovo, ani herne. Aj o tom sme hovorili s najskúsenejším hráčom Ruže, s jej 36-ročným kapitánom Jánom Maslom.





Len päť víťazstiev, dosť diétne číslo, čo vy na to?

Je to málo, zvlášť päť remíz na domácom ihrisku nás mrzí. Tam nám ušli body. Veru, máme na čom pracovať.



Mali ste aj dve pozitívne šnúry, hneď v úvode šesť kôl bez prehry a potom si zase mužstvo päť zápasov udržalo neporaziteľnosť, čo vy na to?

Lenže aj v týchto pasážach sme strašne málo zápasov pretavili do víťazného konca. Hoci niektoré boli herne slušné, no nevyšli výsledkovo.



Spomínali ste straty na vlastnom ihrisku, v čom to bolo, že si mužstvo neporadilo ani so súpermi, ktorých má v tabuľke pod sebou, ako Trenčín, Banská Bystrica či Liptovský Mikuláš?

Tých príčin je viac. Treba si to dôkladne rozanalyzovať. Veď predtým sme doma vždy bývali silní. Z Ružomberka s prehrou odchádzali aj také tímy ako Slovan či Dunajská Streda.

Boli stretnutia tiež s dostatočným počtom šancí, no i také, keď sme streleckých príležitostí mali pomenej, keď sme sa nedostávali do koncovky.

Vo viacerých smeroch sa treba zlepšiť, vieme, kde nás tlačí topánka.



Skúste ale pomenovať najväčší problém, aký bol?

Nechcem sa dáko extra vyhovárať, ale v jeseni nám chýbali niektorí kľúčoví hráči,