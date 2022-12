Katarína Hrčová: Najbúrlivejších fanúšikov som zažila v Lúčkach

Opäť sa v čase, keď nie je futbalová sezóna, vraciame k článkom o futbalových rozhodcoch, ktoré sme začali už vlani. Dnes vám predstavíme mladú začínajúcu rozhodkyňu, šestnásťročnú Katarínu Hrčovú.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Liptov pozná najlepšiu futbalovú jedenástku Čítajte

LIPTOV. Opäť sa v čase, keď nie je futbalová sezóna, vraciame k článkom o futbalových rozhodcoch, ktoré sme začali už vlani. Dnes vám predstavíme mladú začínajúcu rozhodkyňu, šestnásťročnú Katarínu Hrčovú.



Ako ste sa vlastne dostali k rozhodovaniu?

O rozhodovaní som rozmýšľala už dlhšiu dobu, pretože mám odmalička vzťah k futbalu a veľmi som si to chcela vyskúšať aj zo strany rozhodcu. A tak som tento rok do toho vhupla.





Takže ste aj aktívne hrávali futbal? Prečo tento šport, nie celkom typický pre ženy?

S futbalom som začínala v deviatich rokoch v dedinskom klube v Beňadikovej, pretože som chcela začať športovať a venovať sa futbalu. Ani neviem prečo, ale bavilo ma to a stále baví.



Ešte hrávate futbal? Ak áno, kde a za aký tím?

Áno, futbalu sa venujem až doteraz. Práve hrávam v Liptovskom Mikuláši za juniorky MFK Tatran.



Chceli by ste sa futbalom aj živiť? Je to na Slovensku reálne?

Nad touto otázkou som nerozmýšľala, pretože si myslím, že na Slovensku nie je reálne pre ženu uživiť sa futbalom. Ale čas ukáže.



Ako dlho sa už venujete tejto rozhodovaniu?