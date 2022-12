Mladí šachisti z Liptovskej šachovej školy boli v novembri úspešní

Zlato z majstrovstiev Slovenska mládeže v rapid šachu 2022, aj takýmto skvelým výsledkom sa môžu pochváliť mladí šachisti z Liptova.

LIPTOV. Zlato z majstrovstiev Slovenska mládeže v rapid šachu 2022, aj takýmto skvelým výsledkom sa môžu pochváliť mladí šachisti z Liptova.

Tri cenné majstrovské kovy putovali na Liptov

Liptovská šachová škola (LŠŠ) mala na Majstrovstvách SR mládeže v rapid šachu, ktoré sa konali v dňoch 18. až 20. novembra 2022, početnú výpravu – 14 šachistiek a šachistov. Lepšie sa šachistom z LŠŠ darilo v mladších kategóriách. Získali tri medaily, jednu zlatú a dve bronzové.



„Zlatú medailu získal v kategórii chlapcov do 6 rokov Tomáš Hornáček. Prvé miesto si vybojoval v priamom súboji v poslednom kole s Timurom Hassom. So skúsenejším súperom dokázal vyhrať svojou najsilnejšou zbraňou – matovou kombináciou. V kategórii dievčat do 10 rokov sa na 3. mieste umiestnila Júlia Nela Štricová a v kategórii chlapcov do 10 rokov 3. miesto získal Alex Moravčík. Medailistom srdečne blahoželáme,“ zhodnotil Juraj Ivan, vedúci LŠŠ.

Hrali sa i súťaže družstiev. V mladších žiakoch obsadilo družstvo LŠŠ 6. miesto. Menej sa darilo starším žiakom, ktorí obsadili 13. miesto.

„Veríme, že pekné výsledky povzbudia hráčov, trénerov i rodičov do ďalšieho obdobia a Liptovská šachová škola opäť bude dosahovať výsledky, ktoré mala v rokoch 2010 až 2015,“ dodal J. Ivan.

Úspech LŠŠ zaznamenala aj v dorasteneckej lige

Ďalším novembrovým šachovým podujatím boli majstrovstvá Slovenska dorasteneckých družstiev. „Na nich sme obhajovali minuloročné prvé miesto, ktoré sme získali vďaka víťazstvu nad niekoľkonásobným majstrom zo ŠK Junior